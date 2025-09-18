Nike Air Max 1 '86 OG
男子运动鞋
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
邂逅系列先锋。 Nike Air Max 1 '86 OG 男子运动鞋采用匠心材料结合迷彩印花，焕新演绎经典鞋款。 经典缓震配置和标志性波浪形挡泥片，令这款运动鞋长期以来一直辉煌不减。
- 显示颜色： 土褐/油绿/黑/浅柠檬黄
- 款式： FN8358-200
其他细节
- 织物鞋面经久耐穿，塑就分层外观
- 泡绵中底搭载后跟可视 Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震效果
- 加垫低帮鞋口设计，缔造柔软舒适穿着体验
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
Air Max 1
Air Max 1 起初的确是作为跑步鞋问世，但你无法阻挡创新的脚步。 这款跑步鞋搭载了备受热议的可视 Air 缓震配置，并且广受嘻哈文化喜爱，从布鲁克林中心到伦敦街头都随处可见。 其突破性设计和醒目配色方案至今仍然备受赞誉。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
