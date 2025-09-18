 
Nike Air Max 1 '86 OG 男子运动鞋 - 土褐/油绿/黑/浅柠檬黄

售罄：

此配色当前无货

邂逅系列先锋。 Nike Air Max 1 '86 OG 男子运动鞋采用匠心材料结合迷彩印花，焕新演绎经典鞋款。 经典缓震配置和标志性波浪形挡泥片，令这款运动鞋长期以来一直辉煌不减。


  • 显示颜色： 土褐/油绿/黑/浅柠檬黄
  • 款式： FN8358-200

邂逅系列先锋。 Nike Air Max 1 '86 OG 男子运动鞋采用匠心材料结合迷彩印花，焕新演绎经典鞋款。 经典缓震配置和标志性波浪形挡泥片，令这款运动鞋长期以来一直辉煌不减。

其他细节

  • 织物鞋面经久耐穿，塑就分层外观
  • 泡绵中底搭载后跟可视 Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震效果
  • 加垫低帮鞋口设计，缔造柔软舒适穿着体验
  • 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

Air Max 1

Air Max 1 起初的确是作为跑步鞋问世，但你无法阻挡创新的脚步。 这款跑步鞋搭载了备受热议的可视 Air 缓震配置，并且广受嘻哈文化喜爱，从布鲁克林中心到伦敦街头都随处可见。 其突破性设计和醒目配色方案至今仍然备受赞誉。

