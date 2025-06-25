Nike Air Max 1 By You

¥1,299

Nike Air Max 1 By You 专属定制女子运动鞋焕新演绎传奇鞋款，延续其自 1987 年以来长期位列各大运动鞋之首的历史地位。 多层次设计为你提供创意平台，令你尽情尝试挚爱配色。 无论哪种配色，均有多种外底和个性化信息选择，任你随心混搭，打造专属杰作。

挑选鞋面 橡胶外底有纯色橡胶、天然橡胶和半透明橡胶三种选择，由你决定为鞋底缔造混搭或醒目风格。 玩转缤纷色彩 鞋面采用撞色设计，醒目抢眼，或用多种中性色调，打造精致风格。 彰显个性 可在后方提拉处添加至多 3 个字符的个性化信息，或保留元年款“AIR”字样。

其他细节 鞋面会随着穿着磨损增添柔软质感和复古韵味

后跟可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震

橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。

名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。

在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

显示颜色： 多色/多色/多色

款式： HQ3713-900