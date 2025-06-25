Nike Air Max 1 By You
专属定制女子运动鞋
¥1,299
Nike Air Max 1 By You 专属定制女子运动鞋焕新演绎传奇鞋款，延续其自 1987 年以来长期位列各大运动鞋之首的历史地位。 多层次设计为你提供创意平台，令你尽情尝试挚爱配色。 无论哪种配色，均有多种外底和个性化信息选择，任你随心混搭，打造专属杰作。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HQ3713-900
Nike Air Max 1 By You
¥1,299
Nike Air Max 1 By You 专属定制女子运动鞋焕新演绎传奇鞋款，延续其自 1987 年以来长期位列各大运动鞋之首的历史地位。 多层次设计为你提供创意平台，令你尽情尝试挚爱配色。 无论哪种配色，均有多种外底和个性化信息选择，任你随心混搭，打造专属杰作。
挑选鞋面
橡胶外底有纯色橡胶、天然橡胶和半透明橡胶三种选择，由你决定为鞋底缔造混搭或醒目风格。
玩转缤纷色彩
鞋面采用撞色设计，醒目抢眼，或用多种中性色调，打造精致风格。
彰显个性
可在后方提拉处添加至多 3 个字符的个性化信息，或保留元年款“AIR”字样。
其他细节
- 鞋面会随着穿着磨损增添柔软质感和复古韵味
- 后跟可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HQ3713-900
Air Max 1
Air Max 1 起初的确是作为跑步鞋问世，但你无法阻挡创新的脚步。 这款跑步鞋搭载了备受热议的可视 Air 缓震配置，并且广受嘻哈文化喜爱，从布鲁克林中心到伦敦街头都随处可见。 其突破性设计和醒目配色方案至今仍然备受赞誉。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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