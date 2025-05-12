 

Nike Air Max 1 EasyOn

幼童魔术贴易穿脱运动鞋

¥349¥59941% 折让

Nike Air Max 1 EasyOn 幼童易穿脱运动鞋专为蹒跚学步的小宝贝打造，搭载 Nike EasyOn 系统，无需系带，方便快速穿脱。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，营造宽敞鞋口，塑就传统鞋带外观。


  • 显示颜色： 帆白/紫蓝/心灵蓝
  • 款式： DZ3308-116

Nike Air Max 1 EasyOn

¥349¥59941% 折让

Nike Air Max 1 EasyOn 幼童易穿脱运动鞋专为蹒跚学步的小宝贝打造，搭载 Nike EasyOn 系统，无需系带，方便快速穿脱。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，营造宽敞鞋口，塑就传统鞋带外观。

一穿即走

FlyEase 如今化身为 EasyOn。EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱鞋款，让他们可以专注畅玩。

此 Air Max 亮点

优质材质设计，结构耐穿，舒适透气，适合日常穿着。

经典 Air Max

Air Max 缓震配置缔造轻盈缓震的迈步体验。

其他细节

  • 外底橡胶贴片塑就出众抓地力和耐穿性
  • 泡绵中底，营造非凡缓震效果
  • 鞋底融入弯曲凹槽，赋予稚嫩双足自然流畅的运动体验

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣设计
  • 显示颜色： 帆白/紫蓝/心灵蓝
  • 款式： DZ3308-116

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    25: 鞋内长 15.6

    26: 鞋内长 16.2

    27: 鞋内长 17

    28: 鞋内长 18

    29.5: 鞋内长 19

    31: 鞋内长 20.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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