Nike Air Max 1 EasyOn
幼童魔术贴易穿脱运动鞋
¥349¥59941% 折让
Nike Air Max 1 EasyOn 幼童易穿脱运动鞋专为蹒跚学步的小宝贝打造，搭载 Nike EasyOn 系统，无需系带，方便快速穿脱。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，营造宽敞鞋口，塑就传统鞋带外观。
- 显示颜色： 帆白/紫蓝/心灵蓝
- 款式： DZ3308-116
Nike Air Max 1 EasyOn
¥349¥59941% 折让
Nike Air Max 1 EasyOn 幼童易穿脱运动鞋专为蹒跚学步的小宝贝打造，搭载 Nike EasyOn 系统，无需系带，方便快速穿脱。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，营造宽敞鞋口，塑就传统鞋带外观。
一穿即走
FlyEase 如今化身为 EasyOn。EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱鞋款，让他们可以专注畅玩。
此 Air Max 亮点
优质材质设计，结构耐穿，舒适透气，适合日常穿着。
经典 Air Max
Air Max 缓震配置缔造轻盈缓震的迈步体验。
其他细节
- 外底橡胶贴片塑就出众抓地力和耐穿性
- 泡绵中底，营造非凡缓震效果
- 鞋底融入弯曲凹槽，赋予稚嫩双足自然流畅的运动体验
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣设计
- 显示颜色： 帆白/紫蓝/心灵蓝
- 款式： DZ3308-116
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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