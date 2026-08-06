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Nike Air Max 1 Premium
男子运动鞋
¥1,099
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此配色当前无货
Nike Air Max 1 Premium 男子运动鞋采用优质材料和出众设计，从中国传统陶艺汲取设计灵感，栩栩呈现餐桌美味的乐趣。从旨在向鲜明中国图案致敬的图案设计，到筷子风格的鞋带设计等匠心细节，均能唤起记忆中的美食。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑/亮眼柠檬黄/激光红
- 款式： CU8861-460
Nike Air Max 1 Premium
¥1,099
创意设计，欢乐无限
Nike Air Max 1 Premium 男子运动鞋采用优质材料和出众设计，从中国传统陶艺汲取设计灵感，栩栩呈现餐桌美味的乐趣。从旨在向鲜明中国图案致敬的图案设计，到筷子风格的鞋带设计等匠心细节，均能唤起记忆中的美食。
优质材料
设计师从中国传统陶艺汲取设计灵感，演绎经典鞋款的多层次魅力。采用漆皮设计，打造碗状陶瓷般的高光泽度；中部四分之一采用半透明材料，巧搭灵感源自玻璃器皿的图案。
精致细节
鞋带融入筷子风格设计，穿过从中国钱币的形状和光泽感汲取灵感的孔眼。鞋舌标签和鞋垫饰有镶边，旨在呼应碗状等玻璃器皿边缘的传统图案。
由上至下，整体呼应
半透明外底设计，尽显鞋款底部的独特标志，呼应碗底的传统印花，彰显经典鞋款的官方品质。
产品细节
- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑/亮眼柠檬黄/激光红
- 款式： CU8861-460
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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