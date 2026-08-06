Nike Air Max 1 Premium

¥1,099

创意设计，欢乐无限

Nike Air Max 1 Premium 男子运动鞋采用优质材料和出众设计，从中国传统陶艺汲取设计灵感，栩栩呈现餐桌美味的乐趣。从旨在向鲜明中国图案致敬的图案设计，到筷子风格的鞋带设计等匠心细节，均能唤起记忆中的美食。

优质材料

设计师从中国传统陶艺汲取设计灵感，演绎经典鞋款的多层次魅力。采用漆皮设计，打造碗状陶瓷般的高光泽度；中部四分之一采用半透明材料，巧搭灵感源自玻璃器皿的图案。

精致细节

鞋带融入筷子风格设计，穿过从中国钱币的形状和光泽感汲取灵感的孔眼。鞋舌标签和鞋垫饰有镶边，旨在呼应碗状等玻璃器皿边缘的传统图案。

由上至下，整体呼应

半透明外底设计，尽显鞋款底部的独特标志，呼应碗底的传统印花，彰显经典鞋款的官方品质。