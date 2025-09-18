Nike Air Max 2013
男子运动鞋
33% 折让
Air Max 系列经典人气单品强势回归。Nike Air Max 2013 男子运动鞋延续以往的时尚格调和运动风范，采用透气网眼布和无缝覆面，助你保持清爽感受，塑就焕新造型。Flywire 飞线设计搭配 Air Max 缓震配置，缔造出众舒适感和支撑效果。
- 显示颜色： 荧光黄/明黄/黑
- 款式： HF3660-700
其他细节
- 可视化 Air Max 缓震配置，可缔造非凡舒适体验
- 织物与合成材质组合鞋面，塑就出色透气性和耐穿性
- Flywire 飞线技术，实现支撑贴合表现
- 橡胶外底搭配弯曲凹槽，营造自然流畅的运动体验
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 荧光黄/明黄/黑
- 款式： HF3660-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
