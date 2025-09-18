 
Nike Air Max 2013 男子运动鞋 - 荧光黄/明黄/黑

Nike Air Max 2013

男子运动鞋

33% 折让

Air Max 系列经典人气单品强势回归。Nike Air Max 2013 男子运动鞋延续以往的时尚格调和运动风范，采用透气网眼布和无缝覆面，助你保持清爽感受，塑就焕新造型。Flywire 飞线设计搭配 Air Max 缓震配置，缔造出众舒适感和支撑效果。


  • 显示颜色： 荧光黄/明黄/黑
  • 款式： HF3660-700

Nike Air Max 2013

33% 折让

Air Max 系列经典人气单品强势回归。Nike Air Max 2013 男子运动鞋延续以往的时尚格调和运动风范，采用透气网眼布和无缝覆面，助你保持清爽感受，塑就焕新造型。Flywire 飞线设计搭配 Air Max 缓震配置，缔造出众舒适感和支撑效果。

其他细节

  • 可视化 Air Max 缓震配置，可缔造非凡舒适体验
  • 织物与合成材质组合鞋面，塑就出色透气性和耐穿性
  • Flywire 飞线技术，实现支撑贴合表现
  • 橡胶外底搭配弯曲凹槽，营造自然流畅的运动体验

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 荧光黄/明黄/黑
  • 款式： HF3660-700

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。