Nike Air Max 2013 男子运动鞋携时尚设计闪亮回归，出众有型。采用网眼布细节和无缝覆面，彰显简约利落风范。Flywire 飞线设计结合全掌型 Air Max 缓震配置，铸就支撑力出众的迈步体验。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。