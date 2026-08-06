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Nike Air Max 2021
女子运动鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 2021 女子运动鞋集众多优点于一身。足底搭载 Air 缓震配置。泡绵中底带来柔软轻盈脚感，塑就理想的舒适体验。该鞋款采用时尚风格，结合现代技术与经典特色。更多惊喜细节，等你来探索。
- 显示颜色： 幻影灰白/古朴粉/浅骨色/闪电蓝
- 款式： DC9478-001
Nike Air Max 2021
¥1,199
开启 Air 新纪元
Nike Air Max 2021 女子运动鞋集众多优点于一身。足底搭载 Air 缓震配置。泡绵中底带来柔软轻盈脚感，塑就理想的舒适体验。该鞋款采用时尚风格，结合现代技术与经典特色。更多惊喜细节，等你来探索。
非凡舒适
鞋底加入 Air 缓震技术，结合可下压式鞋笼，令舒适度跃升至新层级，助你舒适畅行。
现代时尚细节
鞋面采用合成材质与织物组合设计，塑就利落款型，轻盈透气，经久耐穿。
轻盈缓震
泡绵中底分成两部分，后半段采用中空设计，缔造出色的轻盈缓震效果。
其他细节
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 织带细节搭配鞋眼，塑就新颖外观，同时方便快速调整
- 鞋侧和后跟搭配覆面，提升耐穿性，增添层次感
产品细节
- 织带提拉设计
- 圆形鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 幻影灰白/古朴粉/浅骨色/闪电蓝
- 款式： DC9478-001
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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