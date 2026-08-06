Nike Air Max 2021

¥1,199

开启 Air 新纪元

Nike Air Max 2021 女子运动鞋集众多优点于一身。足底搭载 Air 缓震配置。泡绵中底带来柔软轻盈脚感，塑就理想的舒适体验。该鞋款采用时尚风格，结合现代技术与经典特色。更多惊喜细节，等你来探索。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。