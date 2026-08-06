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Nike Air Max 2090 (GS) 大童运动童鞋 - 黑/狼灰/黑/煤黑

Nike Air Max 2090 (GS)

大童运动童鞋

¥869

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Nike Air Max 2090 (GS) 大童运动童鞋采用优质 Air 结合专为孩子打造的经典细节，纪念标志性 Air Max 90 发布 30 周年。


  • 显示颜色： 黑/狼灰/黑/煤黑
  • 款式： CJ4066-001

Nike Air Max 2090 (GS)

¥869

过往邂逅现在，演绎 MAX AIR

Nike Air Max 2090 (GS) 大童运动童鞋采用优质 Air 结合专为孩子打造的经典细节，纪念标志性 Air Max 90 发布 30 周年。

轻盈设计

网眼设计，轻盈透气，帮助双足保持舒适。

Air 风范

从 Air Max 90 汲取设计灵感，采用侧面可视 Air 缓震配置。

方便穿脱

鞋舌镂空设计搭配后跟提拉设计，方便穿脱。

产品细节

  • 柔韧橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/狼灰/黑/煤黑
  • 款式： CJ4066-001

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