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Nike Air Max 2090 (GS)
大童运动童鞋
¥869
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 2090 (GS) 大童运动童鞋采用优质 Air 结合专为孩子打造的经典细节，纪念标志性 Air Max 90 发布 30 周年。
- 显示颜色： 黑/狼灰/黑/煤黑
- 款式： CJ4066-001
Nike Air Max 2090 (GS)
¥869
过往邂逅现在，演绎 MAX AIR
Nike Air Max 2090 (GS) 大童运动童鞋采用优质 Air 结合专为孩子打造的经典细节，纪念标志性 Air Max 90 发布 30 周年。
轻盈设计
网眼设计，轻盈透气，帮助双足保持舒适。
Air 风范
从 Air Max 90 汲取设计灵感，采用侧面可视 Air 缓震配置。
方便穿脱
鞋舌镂空设计搭配后跟提拉设计，方便穿脱。
产品细节
- 柔韧橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/狼灰/黑/煤黑
- 款式： CJ4066-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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