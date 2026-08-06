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Nike Air Max 2090
女子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 2090 女子运动鞋以你内心的探险之魂为设计灵感，将翻毛皮和柔软材料进行混搭，让你的多重技能出众展现。可替换系带系统与撷取自户外设计的彩色鞋带紧密结合。
- 显示颜色： 帆白/亮石灰色/雾橙/冰艳紫丁香
- 款式： DC2353-153
Nike Air Max 2090
¥1,099
混搭设计，AIR 风范
Nike Air Max 2090 女子运动鞋以你内心的探险之魂为设计灵感，将翻毛皮和柔软材料进行混搭，让你的多重技能出众展现。可替换系带系统与撷取自户外设计的彩色鞋带紧密结合。
醒目 Air
足底搭载 Air 缓震配置，塑就柔软的迈步体验；罗纹 TPU 鞋框包覆 Air，缔造醒目外观。
舒适贴合
内靴结构结合加垫后跟，缔造柔软舒适的穿着体验，可供随心选择穿搭运动鞋的方式。
混搭元年款细节
华夫格斑点鞋底搭配大号弯曲凹槽，将传统风范与时尚设计巧妙融合。
其他细节
后跟提拉设计
产品细节
- 显示颜色： 帆白/亮石灰色/雾橙/冰艳紫丁香
- 款式： DC2353-153
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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