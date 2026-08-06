Nike Air Max 2090

¥1,099

混搭设计，AIR 风范

Nike Air Max 2090 女子运动鞋以你内心的探险之魂为设计灵感，将翻毛皮和柔软材料进行混搭，让你的多重技能出众展现。可替换系带系统与撷取自户外设计的彩色鞋带紧密结合。

醒目 Air 足底搭载 Air 缓震配置，塑就柔软的迈步体验；罗纹 TPU 鞋框包覆 Air，缔造醒目外观。 舒适贴合 内靴结构结合加垫后跟，缔造柔软舒适的穿着体验，可供随心选择穿搭运动鞋的方式。 混搭元年款细节 华夫格斑点鞋底搭配大号弯曲凹槽，将传统风范与时尚设计巧妙融合。

其他细节 后跟提拉设计