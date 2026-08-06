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Nike Air Max 2090 C/S
女子运动鞋
¥999
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此配色当前无货
Nike Air Max 2090 C/S 女子运动鞋从经典 Air Max 90 汲取设计灵感，外观醒目，携过往迈向未来。足底搭载革命性 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感；优质鞋面不易撕裂，后跟搭配 TPU 装饰，装饰性缝线细节结合经典设计，塑就现代造型。
- 显示颜色： 牛津粉/微玫瑰红/白色/山峰白
- 款式： DA8702-600
Nike Air Max 2090 C/S
¥999
飞跃未来
Nike Air Max 2090 C/S 女子运动鞋从经典 Air Max 90 汲取设计灵感，外观醒目，携过往迈向未来。足底搭载革命性 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感；优质鞋面不易撕裂，后跟搭配 TPU 装饰，装饰性缝线细节结合经典设计，塑就现代造型。
其他细节
- 足底搭载大型 Air 设计，塑就柔软的迈步体验，罗纹半透明橡胶作为 Air 的框架营造醒目外观
- 内靴构造搭配加垫后跟，缔造柔软舒适的穿着感受，可供随心搭配不同服饰
- 快速系带系统，可供调整贴合度，方便迅速出发
- 升级版华夫格外底采用大号弯曲凹槽设计，将传统风格与时尚设计巧妙融合
产品细节
- 回弹泡绵中底，缔造柔软舒适的穿着感受
- 橡胶鞋底，增添抓地力和耐穿性
- 后跟提拉设计
- 后跟饰有“AIR”标志，塑就经久耐穿外观
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 牛津粉/微玫瑰红/白色/山峰白
- 款式： DA8702-600
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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