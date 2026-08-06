Nike Air Max 2090 C/S

¥999

飞跃未来

Nike Air Max 2090 C/S 女子运动鞋从经典 Air Max 90 汲取设计灵感，外观醒目，携过往迈向未来。足底搭载革命性 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感；优质鞋面不易撕裂，后跟搭配 TPU 装饰，装饰性缝线细节结合经典设计，塑就现代造型。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。