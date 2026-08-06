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Nike Air Max 2090 C/S 男子运动鞋 - 黑/黑/白色

Nike Air Max 2090 C/S

男子运动鞋

¥999

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Nike Air Max 2090 C/S 男子运动鞋从挚爱 Air Max 90 汲取设计灵感，塑就醒目外观，携过往迈向未来。利落设计结合细节点缀，鞋面采用织物与合成材质组合设计。但这种设计能否带来舒适脚感？足底搭载 Air 缓震配置（外观从巴黎建筑汲取灵感），塑就非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DV3124-003

Nike Air Max 2090 C/S

¥999

开创未来纪元

Nike Air Max 2090 C/S 男子运动鞋从挚爱 Air Max 90 汲取设计灵感，塑就醒目外观，携过往迈向未来。利落设计结合细节点缀，鞋面采用织物与合成材质组合设计。但这种设计能否带来舒适脚感？足底搭载 Air 缓震配置（外观从巴黎建筑汲取灵感），塑就非凡舒适感受。

其他细节

  • 后跟搭载大型 Air 缓震配置，塑就柔软的迈步体验；罗纹橡胶包覆 Air，缔造醒目外观
  • 内靴构造搭配加垫后跟，缔造柔软舒适的穿着感受
  • 升级版华夫格外底采用大号弯曲凹槽设计，将传统风格与现代舒适感巧妙融合
  • 回弹泡绵中底，塑就柔软脚感

产品细节

  • 橡胶外底
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DV3124-003

Max Air

出众视觉效果。采用开窗设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，革新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Max Air 提供恰到好处的支撑效果，柔软舒适。

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