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Nike Air Max 2090 C/S
男子运动鞋
¥999
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此配色当前无货
Nike Air Max 2090 C/S 男子运动鞋从挚爱 Air Max 90 汲取设计灵感，塑就醒目外观，携过往迈向未来。利落设计结合细节点缀，鞋面采用织物与合成材质组合设计。但这种设计能否带来舒适脚感？足底搭载 Air 缓震配置（外观从巴黎建筑汲取灵感），塑就非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DV3124-003
Nike Air Max 2090 C/S
¥999
开创未来纪元
Nike Air Max 2090 C/S 男子运动鞋从挚爱 Air Max 90 汲取设计灵感，塑就醒目外观，携过往迈向未来。利落设计结合细节点缀，鞋面采用织物与合成材质组合设计。但这种设计能否带来舒适脚感？足底搭载 Air 缓震配置（外观从巴黎建筑汲取灵感），塑就非凡舒适感受。
其他细节
- 后跟搭载大型 Air 缓震配置，塑就柔软的迈步体验；罗纹橡胶包覆 Air，缔造醒目外观
- 内靴构造搭配加垫后跟，缔造柔软舒适的穿着感受
- 升级版华夫格外底采用大号弯曲凹槽设计，将传统风格与现代舒适感巧妙融合
- 回弹泡绵中底，塑就柔软脚感
产品细节
- 橡胶外底
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DV3124-003
Max Air
出众视觉效果。采用开窗设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，革新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Max Air 提供恰到好处的支撑效果，柔软舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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