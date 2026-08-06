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Nike Air Max 2090 EOI (GS) 大童运动童鞋 - 山峰白/黑/亮深红/宝石蓝

Nike Air Max 2090 EOI (GS)

大童运动童鞋

¥899

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Nike Air Max 2090 EOI (GS) 大童运动童鞋旨在庆祝 Air Max 90 问世 30 余年。配色致敬 Max Air 元年款，缔造经典迷人外观。


  • 显示颜色： 山峰白/黑/亮深红/宝石蓝
  • 款式： CW1650-100

Nike Air Max 2090 EOI (GS)

¥899

致敬 AIR MAX 历史

Nike Air Max 2090 EOI (GS) 大童运动童鞋旨在庆祝 Air Max 90 问世 30 余年。配色致敬 Max Air 元年款，缔造经典迷人外观。

经典外观

这款 EOI 运动鞋革新经典设计，配色旨在向多年来的 Air Max 经典鞋款致敬。鞋垫图案由 Air Max 经典标志融合而成。

彰显 Air 风格

柔软泡绵结合 Max Air 缓震配置，铸就非凡缓震感受。

支撑贴合

鞋面采用织物与合成材质组合设计，缔造轻盈舒适的日常穿着体验。

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/黑/亮深红/宝石蓝
  • 款式： CW1650-100

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