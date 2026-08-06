第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Max 2090 EOI (GS)
大童运动童鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 2090 EOI (GS) 大童运动童鞋旨在庆祝 Air Max 90 问世 30 余年。配色致敬 Max Air 元年款，缔造经典迷人外观。
- 显示颜色： 山峰白/黑/亮深红/宝石蓝
- 款式： CW1650-100
Nike Air Max 2090 EOI (GS)
¥899
致敬 AIR MAX 历史
Nike Air Max 2090 EOI (GS) 大童运动童鞋旨在庆祝 Air Max 90 问世 30 余年。配色致敬 Max Air 元年款，缔造经典迷人外观。
经典外观
这款 EOI 运动鞋革新经典设计，配色旨在向多年来的 Air Max 经典鞋款致敬。鞋垫图案由 Air Max 经典标志融合而成。
彰显 Air 风格
柔软泡绵结合 Max Air 缓震配置，铸就非凡缓震感受。
支撑贴合
鞋面采用织物与合成材质组合设计，缔造轻盈舒适的日常穿着体验。
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/黑/亮深红/宝石蓝
- 款式： CW1650-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。