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Nike Air Max 2090 SP (TD)
婴童运动童鞋
¥669
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 2090 SP (TD) 婴童运动童鞋旨在庆祝 Air Max 90 问世 30 周年。经典鞋款经焕新升级，采用透气结构，赋予稚嫩双足凉爽舒适的穿着体验。新款 Air 搭配透视设计，让你的孩子瞥见 Max Air 的未来。
- 显示颜色： 红外线红/暗鼠尾草绿/巴洛克棕/黑
- 款式： CW7411-600
Nike Air Max 2090 SP (TD)
¥669
经典舒适，晋级未来
Nike Air Max 2090 SP (TD) 婴童运动童鞋旨在庆祝 Air Max 90 问世 30 周年。经典鞋款经焕新升级，采用透气结构，赋予稚嫩双足凉爽舒适的穿着体验。新款 Air 搭配透视设计，让你的孩子瞥见 Max Air 的未来。
透气设计
网眼布轻盈透气，令稚嫩双足保持凉爽舒适。
彰显 Air 风格
Max Air 缓震配置结合柔软泡棉，为初学走路的小宝贝缔造缓震迈步体验。
经典风格
设计线条和后跟贴片，致敬 Air Max 90 经典设计。
产品细节
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 红外线红/暗鼠尾草绿/巴洛克棕/黑
- 款式： CW7411-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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