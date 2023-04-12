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      Nike Air Max 2090 SP (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥669

      Nike Air Max 2090 SP (TD) 婴童运动童鞋旨在庆祝 Air Max 90 问世 30 周年。经典鞋款经焕新升级，采用透气结构，赋予稚嫩双足凉爽舒适的穿着体验。新款 Air 搭配透视设计，让你的孩子瞥见 Max Air 的未来。

      • 显示颜色： 红外线红/暗鼠尾草绿/巴洛克棕/黑
      • 款式： CW7411-600

      尺寸与尺码

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