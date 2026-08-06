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Nike Air Max 270 男子运动鞋 - 白色/白色/荧光黄/荷兰橙

Nike Air Max 270

男子运动鞋

¥1,199

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此配色当前无货

Nike Air Max 270 具备时尚风格和舒适感受，演绎未来风范。柔软泡棉中底搭载大体积 Max Air 气垫，造就独特缓震配置。舒适弹性内衬带来如袜子般的贴合感，在你大显身手时带来稳固锁定的出众脚感。


  • 显示颜色： 白色/白色/荧光黄/荷兰橙
  • 款式： CN7077-181

Nike Air Max 270

¥1,199

时尚舒适，革新 00 年代设计

Nike Air Max 270 具备时尚风格和舒适感受，演绎未来风范。柔软泡棉中底搭载大体积 Max Air 气垫，造就独特缓震配置。舒适弹性内衬带来如袜子般的贴合感，在你大显身手时带来稳固锁定的出众脚感。

其他细节

  • 织物和合成材质组合鞋面结合内衬设计，塑就舒适贴合感
  • 气垫搭配渐变色，旨在向 00 年代早期的鞋款格调致敬
  • 泡棉中底和大体积 Max Air 气垫，带来舒适缓震性能，造就顺畅平稳的迈步体验

产品细节

  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/白色/荧光黄/荷兰橙
  • 款式： CN7077-181

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