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Nike Air Max 270
男子运动鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 270 具备时尚风格和舒适感受，演绎未来风范。柔软泡棉中底搭载大体积 Max Air 气垫，造就独特缓震配置。舒适弹性内衬带来如袜子般的贴合感，在你大显身手时带来稳固锁定的出众脚感。
- 显示颜色： 白色/白色/荧光黄/荷兰橙
- 款式： CN7077-181
Nike Air Max 270
¥1,199
时尚舒适，革新 00 年代设计
Nike Air Max 270 具备时尚风格和舒适感受，演绎未来风范。柔软泡棉中底搭载大体积 Max Air 气垫，造就独特缓震配置。舒适弹性内衬带来如袜子般的贴合感，在你大显身手时带来稳固锁定的出众脚感。
其他细节
- 织物和合成材质组合鞋面结合内衬设计，塑就舒适贴合感
- 气垫搭配渐变色，旨在向 00 年代早期的鞋款格调致敬
- 泡棉中底和大体积 Max Air 气垫，带来舒适缓震性能，造就顺畅平稳的迈步体验
产品细节
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/白色/荧光黄/荷兰橙
- 款式： CN7077-181
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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