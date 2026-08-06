Nike Air Max 270 具备时尚风格和舒适感受，演绎未来风范。柔软泡棉中底搭载大体积 Max Air 气垫，造就独特缓震配置。舒适弹性内衬带来如袜子般的贴合感，在你大显身手时带来稳固锁定的出众脚感。

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