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Nike Air Max 270 Extreme (TD)
婴童运动童鞋
¥569
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 270 Extreme (TD) 婴童运动童鞋采用一脚蹬设计，结合触感柔软、富有弹性的材料。后跟搭载 Max Air 缓震配置，赋予稚嫩双足舒适缓震体验。固定带设计，打造稳固的舒适贴合感。轻松穿着，无需系带。
- 显示颜色： 尘光子色/淡粉紫/黑/亮眼柠檬黄
- 款式： CI1109-003
Nike Air Max 270 Extreme (TD)
¥569
大型 AIR，舒适穿着
Nike Air Max 270 Extreme (TD) 婴童运动童鞋采用一脚蹬设计，结合触感柔软、富有弹性的材料。后跟搭载 Max Air 缓震配置，赋予稚嫩双足舒适缓震体验。固定带设计，打造稳固的舒适贴合感。轻松穿着，无需系带。
弹性舒适
轻盈材料，富有弹性且透气出众，缔造舒适体验。
Air 缓震
后跟搭载 Max Air 缓震配置，为稚嫩双足带来柔软缓震性能。
复刻灵感
该鞋款的灵感源自于 Air Max 180 的加大鞋舌与 Air Max 93 的经典元素。
无鞋带设计
一脚蹬款式搭配固定带，令双足稳固贴合。
产品细节
- 后跟与鞋舌采用提拉设计
- 橡胶鞋底
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 尘光子色/淡粉紫/黑/亮眼柠檬黄
- 款式： CI1109-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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