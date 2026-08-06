Nike Air Max 270 Extreme (TD) 婴童运动童鞋采用一脚蹬设计，结合触感柔软、富有弹性的材料。后跟搭载 Max Air 缓震配置，赋予稚嫩双足舒适缓震体验。固定带设计，打造稳固的舒适贴合感。轻松穿着，无需系带。

该鞋款的灵感源自于 Air Max 180 的加大鞋舌与 Air Max 93 的经典元素。

Nike Air Max 270 Extreme (TD) 婴童运动童鞋采用一脚蹬设计，结合触感柔软、富有弹性的材料。后跟搭载 Max Air 缓震配置，赋予稚嫩双足舒适缓震体验。固定带设计，打造稳固的舒适贴合感。轻松穿着，无需系带。

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