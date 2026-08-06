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Nike Air Max 270 React 女子运动鞋 - 帆白/白色/浅托帕石色/星尘珊瑚红

Nike Air Max 270 React

女子运动鞋

¥1,299

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Nike Air Max 270 React 从上世纪多个艺术运动的色彩和纹理中汲取灵感，选用轻盈的多层材料，打造出外观与脚感同样出众的时尚单品。


  • 显示颜色： 帆白/白色/浅托帕石色/星尘珊瑚红
  • 款式： CQ4805-146

Nike Air Max 270 React

¥1,299

现代艺术邂逅时尚运动装备

Nike Air Max 270 React 从上世纪多个艺术运动的色彩和纹理中汲取灵感，选用轻盈的多层材料，打造出外观与脚感同样出众的时尚单品。

非凡舒适

引人注目的 Max Air 270 气垫和 Nike React 泡棉中底带来从后跟到鞋头的非凡舒适体验。

轻盈如风

Nike React 技术可减轻重量，提升柔韧灵活度，实现流畅的迈步体验。匠心材料，打造轻盈贴合度和出众质感。

回弹缓震

Phylon 泡棉设计，提升过渡体验。

出众耐穿性

从后跟至鞋头橡胶包覆，提升耐穿性。

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/白色/浅托帕石色/星尘珊瑚红
  • 款式： CQ4805-146

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