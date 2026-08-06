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Nike Air Max 270 React SE (GS) 大童运动童鞋 - 白色/白金色/浅湛蓝/白色

Nike Air Max 270 React SE (GS)

大童运动童鞋

39% 折让

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此配色当前无货

Nike Air Max 270 React SE (GS) 大童运动童鞋搭载大型 Air 缓震配置和舒适泡棉，缔造出众灵敏回弹效果。此外，其兼顾耐穿性和透气性，赋予孩子舒适回弹的穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/白金色/浅湛蓝/白色
  • 款式： CJ4060-100

Nike Air Max 270 React SE (GS)

39% 折让

大型 Air，舒适迈步

Nike Air Max 270 React SE (GS) 大童运动童鞋搭载大型 Air 缓震配置和舒适泡棉，缔造出众灵敏回弹效果。此外，其兼顾耐穿性和透气性，赋予孩子舒适回弹的穿着体验。

轻盈出众

Nike React 技术造就柔软回弹泡棉，搭配大型 270 Max Air 缓震配置，带来满足孩子所需的缓震性能。

经久耐穿

合成材质和织物组合鞋面，令鞋款耐穿透气。

保持强大抓地力

橡胶鞋底，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 后跟与鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 白色/白金色/浅湛蓝/白色
  • 款式： CJ4060-100

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