Nike Air Max 270 RT (PS)

¥699

MAX AIR，邂逅现代艺术

Nike Air Max 270 RT (PS) 后跟添加 Nike 大型 Air 缓震配置，缔造柔软脚感，兼具非凡优质外观和出色穿着体验。配色灵感源自从包豪斯到印象派的不同时期的现代艺术。

Max 缓震系统 后跟搭载大型的 Max Air 缓震配置，出众可视，缔造柔软缓震性能，打造非凡舒适的穿着体验。 灵感源于艺术 配色灵感源自从印象派到包豪斯和几何抽象主义的不同时期的现代艺术。 灵感源自传统 鞋面结合 Air Max 180 的鞋舌和 Air Max 93 的经典元素。