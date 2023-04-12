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      Nike Air Max 90

      女子运动鞋

      ¥849

      Nike Air Max 90 女子运动鞋结合经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 元素匠心打造，忠实呈现元年跑步鞋款魅力。复古颜色旨在向首代鞋款致敬，同时搭配 Max Air 缓震配置，全程提升跑步舒适度。

      • 显示颜色： 白色/白金色/日晕黄/黑
      • 款式： CZ3950-100

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