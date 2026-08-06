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Nike Air Max 90
女子运动鞋
¥849
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此配色当前无货
Nike Air Max 90 女子运动鞋结合经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 元素匠心打造，忠实呈现元年跑步鞋款魅力。复古颜色旨在向首代鞋款致敬，同时搭配 Max Air 缓震配置，全程提升跑步舒适度。
- 显示颜色： 白色/白金色/日晕黄/黑
- 款式： CZ3950-100
Nike Air Max 90
¥849
非凡舒适，经典传承，与众不同
Nike Air Max 90 女子运动鞋结合经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 元素匠心打造，忠实呈现元年跑步鞋款魅力。复古颜色旨在向首代鞋款致敬，同时搭配 Max Air 缓震配置，全程提升跑步舒适度。
其他细节
- 后跟中的 Max Air 缓震配置专为优化跑步运动性能而设计，缔造出众缓震性能
- 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受
- 华夫格橡胶外底，彰显传统风范，兼具出众抓地力与耐穿性
- 缝线覆面和 TPU 细节可提升舒适度和耐穿性，造就挚爱款 90 年代经典造型
产品细节
- 泡棉中底，耐穿缓震
- 显示颜色： 白色/白金色/日晕黄/黑
- 款式： CZ3950-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。