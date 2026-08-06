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Nike Air Max 90 女子运动鞋 - 山峰白/红古铜/浅土褐/金属山峰白

Nike Air Max 90

女子运动鞋

¥849

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与众不同、舒适非凡、久经考验，是此鞋款的代名词。Nike Air Max 90 女子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现元年款跑步鞋设计。复古配色装饰旨在向首代鞋款致敬，同时搭配 Max Air 缓震配置，提升跑步舒适度。


  • 显示颜色： 山峰白/红古铜/浅土褐/金属山峰白
  • 款式： CT1873-100

Nike Air Max 90

¥849

非凡舒适，经典传承，与众不同

与众不同、舒适非凡、久经考验，是此鞋款的代名词。Nike Air Max 90 女子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现元年款跑步鞋设计。复古配色装饰旨在向首代鞋款致敬，同时搭配 Max Air 缓震配置，提升跑步舒适度。

其他细节

  • Max Air 缓震配置起初专为优化跑步运动性能而设计，缔造非凡舒适的迈步体验
  • 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受。
  • 华夫格橡胶外底，彰显传统风范，兼具出众抓地力与耐穿性
  • 缝线覆面和 TPU 装饰可提升舒适度和耐穿性，造就挚爱款 90 年代经典造型

产品细节

  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 山峰白/红古铜/浅土褐/金属山峰白
  • 款式： CT1873-100

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