与众不同、舒适非凡、久经考验，是此鞋款的代名词。Nike Air Max 90 女子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现元年款跑步鞋设计。复古配色装饰旨在向首代鞋款致敬，同时搭配 Max Air 缓震配置，提升跑步舒适度。

与众不同、舒适非凡、久经考验，是此鞋款的代名词。Nike Air Max 90 女子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现元年款跑步鞋设计。复古配色装饰旨在向首代鞋款致敬，同时搭配 Max Air 缓震配置，提升跑步舒适度。

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