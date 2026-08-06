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Nike Air Max 90
女子运动鞋
¥849
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此配色当前无货
与众不同、舒适非凡、久经考验，是此鞋款的代名词。Nike Air Max 90 女子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现元年款跑步鞋设计。复古配色装饰旨在向首代鞋款致敬，同时搭配 Max Air 缓震配置，提升跑步舒适度。
- 显示颜色： 山峰白/红古铜/浅土褐/金属山峰白
- 款式： CT1873-100
Nike Air Max 90
¥849
非凡舒适，经典传承，与众不同
与众不同、舒适非凡、久经考验，是此鞋款的代名词。Nike Air Max 90 女子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现元年款跑步鞋设计。复古配色装饰旨在向首代鞋款致敬，同时搭配 Max Air 缓震配置，提升跑步舒适度。
其他细节
- Max Air 缓震配置起初专为优化跑步运动性能而设计，缔造非凡舒适的迈步体验
- 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受。
- 华夫格橡胶外底，彰显传统风范，兼具出众抓地力与耐穿性
- 缝线覆面和 TPU 装饰可提升舒适度和耐穿性，造就挚爱款 90 年代经典造型
产品细节
- 泡棉中底
- 显示颜色： 山峰白/红古铜/浅土褐/金属山峰白
- 款式： CT1873-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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