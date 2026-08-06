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Nike Air Max 90
男子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 90 男子运动鞋数十年来一直是鞋迷们心心念念的款式，旨在致敬现代运动以及通过比赛紧密连结的社区。具有夜光效果的“Just Do It”重复图案设计和数字化的 Swoosh 标志，搭配可拆卸魔术贴后跟贴片，彰显经典鞋款的混搭细节设计。该鞋款致敬激情与策略，令比赛十分精彩。
- 显示颜色： 白色/白色/亮深红/黑
- 款式： DC0832-101
Nike Air Max 90
¥899
经典设计，赛场风范
Nike Air Max 90 男子运动鞋数十年来一直是鞋迷们心心念念的款式，旨在致敬现代运动以及通过比赛紧密连结的社区。具有夜光效果的“Just Do It”重复图案设计和数字化的 Swoosh 标志，搭配可拆卸魔术贴后跟贴片，彰显经典鞋款的混搭细节设计。该鞋款致敬激情与策略，令比赛十分精彩。
其他细节
- 后跟中的 Max Air 缓震配置起初专为跑步运动而设计，缔造出众缓震性能
- 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受
- 冰感华夫格橡胶外底，彰显传统风范，兼具出众抓地力与耐穿性
- 缝线覆面和 TPU 元素提升了舒适度和耐穿性，造就你喜欢的 90 年代经典造型
产品细节
- 泡棉中底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/白色/亮深红/黑
- 款式： DC0832-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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