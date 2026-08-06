Nike Air Max 90 男子运动鞋数十年来一直是鞋迷们心心念念的款式，旨在致敬现代运动以及通过比赛紧密连结的社区。具有夜光效果的“Just Do It”重复图案设计和数字化的 Swoosh 标志，搭配可拆卸魔术贴后跟贴片，彰显经典鞋款的混搭细节设计。该鞋款致敬激情与策略，令比赛十分精彩。

显示颜色： 白色/白色/亮深红/黑

款式： DC0832-101