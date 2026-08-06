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Nike Air Max 90 男子运动鞋 - 白色/白色/亮深红/黑

Nike Air Max 90

男子运动鞋

¥899

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Nike Air Max 90 男子运动鞋数十年来一直是鞋迷们心心念念的款式，旨在致敬现代运动以及通过比赛紧密连结的社区。具有夜光效果的“Just Do It”重复图案设计和数字化的 Swoosh 标志，搭配可拆卸魔术贴后跟贴片，彰显经典鞋款的混搭细节设计。该鞋款致敬激情与策略，令比赛十分精彩。


  • 显示颜色： 白色/白色/亮深红/黑
  • 款式： DC0832-101

Nike Air Max 90

¥899

经典设计，赛场风范

Nike Air Max 90 男子运动鞋数十年来一直是鞋迷们心心念念的款式，旨在致敬现代运动以及通过比赛紧密连结的社区。具有夜光效果的“Just Do It”重复图案设计和数字化的 Swoosh 标志，搭配可拆卸魔术贴后跟贴片，彰显经典鞋款的混搭细节设计。该鞋款致敬激情与策略，令比赛十分精彩。

其他细节

  • 后跟中的 Max Air 缓震配置起初专为跑步运动而设计，缔造出众缓震性能
  • 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受
  • 冰感华夫格橡胶外底，彰显传统风范，兼具出众抓地力与耐穿性
  • 缝线覆面和 TPU 元素提升了舒适度和耐穿性，造就你喜欢的 90 年代经典造型

产品细节

  • 泡棉中底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/白色/亮深红/黑
  • 款式： DC0832-101

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