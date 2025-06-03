Nike Air Max 90 By You

¥999

无论你是想要单色外观还是运动风格，Nike Air Max 90 By You 专属定制女子运动鞋皆可满足你的需求。 从配色到材料均可定制，打造专属你的个性设计。

挑选鞋面 选择整版皮革或混搭皮革和网眼布，打造多层次外观。 两种方式随你选，鞋面都舒适耐穿。 玩转缤纷色彩 有多种颜色可供选择， 可选择经典的运动传统色或应季流行色。 彰显个性 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 鞋舌上方可添加至多 8 个字符，打造你的个性鞋款。

其他细节 可视 Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而设计，缔造经典舒适脚感

橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。

都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。

在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

显示颜色： 多色/多色

款式： HQ3712-900