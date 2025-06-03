Nike Air Max 90 By You
专属定制男子运动鞋
¥999
无论你是想要单色外观还是运动风格，Nike Air Max 90 By You 专属定制男子运动鞋皆可满足你的需求。 从配色到材料均可定制，打造专属你的个性设计。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： HQ3691-900
Nike Air Max 90 By You
¥999
无论你是想要单色外观还是运动风格，Nike Air Max 90 By You 专属定制男子运动鞋皆可满足你的需求。 从配色到材料均可定制，打造专属你的个性设计。
挑选鞋面
选择整版皮革或混搭皮革和网眼布，打造多层次外观。 两种方式随你选，鞋面都舒适耐穿。
玩转缤纷色彩
有多种颜色可供选择， 可选择经典的运动传统色或应季流行色。
彰显个性
名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 鞋舌上方可添加至多 8 个字符，打造你的个性鞋款。
其他细节
- 可视 Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而设计，缔造经典舒适脚感
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： HQ3691-900
Air Max 90
90 年代，文化、艺术、音乐、时尚和运动鞋迎来了转折点。 在这一风潮中，Air Max 走在了前沿。 外露式 Air 缓震配置加码，结合醒目新配色“红外线红”，令首款 Air Max 90 焕发个性风采。 作为跑鞋问世的 Air Max 也因此成功出圈，成为不折不扣的街头时尚标杆。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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