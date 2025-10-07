Nike Air Max 90 EasyOn
婴童运动鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 90 EasyOn 婴童运动鞋以 90 年代经典鞋款为蓝本，巧糅易穿脱设计，顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣固定带，有助快速稳固稚嫩双足，省去系带烦恼。
- 显示颜色： 白色/暗紫/尘光子色/浅烟灰
- 款式： IH1418-129
其他细节
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣固定带，有助快速稳固双足
- 可视 Air Max 缓震配置，赋予稚嫩双足出众缓震效果
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
- 外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验
产品细节
- 经典鞋带外观
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
