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Nike Air Max 90 Futura
女子运动鞋
¥1,049
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 90 Futura 女子运动鞋焕新演绎经典 Air 鞋款。外底锯齿边缘搭配柔软翻毛皮和耐克勾标志，以精妙匠艺打造出众质感。柔软衬垫包覆脚踝，结合出众 Air 缓震配置，营造非凡舒适体验。鞋款采用趣味十足的运动风格设计，结合非凡舒适脚感，助力迈向未来。你准备好了吗？
- 显示颜色： 山峰白/金属银/山峰白/帆白
- 款式： FB1877-110
Nike Air Max 90 Futura
¥1,049
Nike Air Max 90 Futura 女子运动鞋焕新演绎经典 Air 鞋款。外底锯齿边缘搭配柔软翻毛皮和耐克勾标志，以精妙匠艺打造出众质感。柔软衬垫包覆脚踝，结合出众 Air 缓震配置，营造非凡舒适体验。鞋款采用趣味十足的运动风格设计，结合非凡舒适脚感，助力迈向未来。你准备好了吗？
经典之作，焕新呈现
鞋眼融入模压塑料科技细节搭配皮革、合成材质与透气织物设计，打造多层视觉效果，为经典版型增添新颖层次感。以耐克勾标志、锯齿边缘和外露缝线重塑经典 Air 鞋款。
经典设计
Max Air 缓震配置，旨在缔造非凡舒适脚感。
其他细节
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 柔软中底带来舒适缓震脚感，再现 90 年代人气造型
- 橡胶华夫格外底，兼具非凡抓地力和耐穿性，彰显经典风范
产品细节
- 后跟与鞋舌采用提拉设计
- 鞋舌标签
- 显示颜色： 山峰白/金属银/山峰白/帆白
- 款式： FB1877-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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