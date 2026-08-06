Nike Air Max 90 Futura 女子运动鞋焕新演绎经典 Air 鞋款。外底锯齿边缘搭配柔软翻毛皮和耐克勾标志，以精妙匠艺打造出众质感。柔软衬垫包覆脚踝，结合出众 Air 缓震配置，营造非凡舒适体验。鞋款采用趣味十足的运动风格设计，结合非凡舒适脚感，助力迈向未来。你准备好了吗？

鞋眼融入模压塑料科技细节搭配皮革、合成材质与透气织物设计，打造多层视觉效果，为经典版型增添新颖层次感。以耐克勾标志、锯齿边缘和外露缝线重塑经典 Air 鞋款。

Nike Air Max 90 Futura 女子运动鞋焕新演绎经典 Air 鞋款。外底锯齿边缘搭配柔软翻毛皮和耐克勾标志，以精妙匠艺打造出众质感。柔软衬垫包覆脚踝，结合出众 Air 缓震配置，营造非凡舒适体验。鞋款采用趣味十足的运动风格设计，结合非凡舒适脚感，助力迈向未来。你准备好了吗？

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