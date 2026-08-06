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Nike Air Max 90 GTX 男子运动鞋 - 尘光子色/雾灰/叶绿/山峰白

Nike Air Max 90 GTX

男子运动鞋

¥1,099
Nike Air Max 90 GTX 男子运动鞋 - 尘光子色/雾灰/叶绿/山峰白
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Nike Air Max 90 GTX 男子运动鞋采用防水设计，焕新演绎 90 年代运动鞋代表作，助你畅享运动乐趣。经典设计搭配 GORE-TEX 鞋面，有效防水，令你尽享运动乐趣，塑就人气鞋款。


  • 显示颜色： 尘光子色/雾灰/叶绿/山峰白
  • 款式： DJ9779-003

Nike Air Max 90 GTX

¥1,099

Nike Air Max 90 GTX 男子运动鞋采用防水设计，焕新演绎 90 年代运动鞋代表作，助你畅享运动乐趣。经典设计搭配 GORE-TEX 鞋面，有效防水，令你尽享运动乐趣，塑就人气鞋款。

其他细节

  • 防水 GORE-TEX 鞋面助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验
  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面打造出众耐穿性，帮助应对不良天气因素
  • 可视 Max Air 缓震配置，缔造经典舒适脚感
  • 外底融入基于华夫格演绎的匠心纹路，兼具非凡抓地力和耐穿性，彰显经典风范
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 显示颜色： 尘光子色/雾灰/叶绿/山峰白
  • 款式： DJ9779-003

Air Max 90

90 年代，文化、艺术、音乐、时尚和运动鞋迎来了转折点。在这一风潮中，Air Max 走在了前沿。外露式 Air 缓震配置加码，结合醒目新配色“红外线红”，令首款 Air Max 90 焕发个性风采。作为跑鞋问世的 Air Max 也因此成功出圈，成为不折不扣的街头时尚标杆。

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