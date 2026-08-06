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Nike Air Max 90 GTX
男子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 90 GTX 男子运动鞋采用防水设计，焕新演绎 90 年代运动鞋代表作，助你畅享运动乐趣。经典设计搭配 GORE-TEX 鞋面，有效防水，令你尽享运动乐趣，塑就人气鞋款。
- 显示颜色： 尘光子色/雾灰/叶绿/山峰白
- 款式： DJ9779-003
Nike Air Max 90 GTX
¥1,099
Nike Air Max 90 GTX 男子运动鞋采用防水设计，焕新演绎 90 年代运动鞋代表作，助你畅享运动乐趣。经典设计搭配 GORE-TEX 鞋面，有效防水，令你尽享运动乐趣，塑就人气鞋款。
其他细节
- 防水 GORE-TEX 鞋面助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面打造出众耐穿性，帮助应对不良天气因素
- 可视 Max Air 缓震配置，缔造经典舒适脚感
- 外底融入基于华夫格演绎的匠心纹路，兼具非凡抓地力和耐穿性，彰显经典风范
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 显示颜色： 尘光子色/雾灰/叶绿/山峰白
- 款式： DJ9779-003
Air Max 90
90 年代，文化、艺术、音乐、时尚和运动鞋迎来了转折点。在这一风潮中，Air Max 走在了前沿。外露式 Air 缓震配置加码，结合醒目新配色“红外线红”，令首款 Air Max 90 焕发个性风采。作为跑鞋问世的 Air Max 也因此成功出圈，成为不折不扣的街头时尚标杆。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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