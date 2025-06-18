“小神兽” 上脚经典 AIR，型位出道Nike Air Max 90 LTR 大童运动鞋强势回归，铸就出众穿着感受。Air Max 缓震配置提供出众的舒适、回弹缓震效果，为成长中的双足匠心设计，鞋型赋予双足充裕的活动空间。传承经典设计和外观，为新一代带来 90 年代的挚爱经典。

该低帮运动鞋采用优质材料制成，经久耐穿，彰显经典魅力。鞋型赋予双足充裕的活动空间，贴合设计为成长中的双足缔造舒适感受。

“小神兽” 上脚经典 AIR，型位出道Nike Air Max 90 LTR 大童运动鞋强势回归，铸就出众穿着感受。Air Max 缓震配置提供出众的舒适、回弹缓震效果，为成长中的双足匠心设计，鞋型赋予双足充裕的活动空间。传承经典设计和外观，为新一代带来 90 年代的挚爱经典。

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