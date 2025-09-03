Nike Air Max 90 LV8
女子运动鞋
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 90 LV8 女子运动鞋搭载叠层 Air Max 缓震配置，焕新演绎人气版型，打造缓震效果的同时增加高度，塑就易于搭配的佳选厚底鞋。多层混合材料，增添纹理效果和层次感，提升造型格调，让你爱不释手。
- 显示颜色： 山峰白/苍野灰/金属银灰/大学灰
- 款式： IB0170-101
其他细节
- 合成材质、皮革与织物组合鞋面，塑就分层外观，经久耐穿
- 叠层的可视 Air Max 缓震配置，打造厚底造型，提供出众缓震性能
- 橡胶外底融入华夫格底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范。加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 添加金属色元素
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Air Max 90
90 年代，文化、艺术、音乐、时尚和运动鞋迎来了转折点。在这一风潮中，Air Max 走在了前沿。外露式 Air 缓震配置加码，结合醒目新配色“红外线红”，令首款 Air Max 90 焕发个性风采。作为跑鞋问世的 Air Max 也因此成功出圈，成为不折不扣的街头时尚标杆。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
