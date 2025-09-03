 
Nike Air Max 90 LV8 女子运动鞋 - 山峰白/苍野灰/金属银灰/大学灰

Nike Air Max 90 LV8 女子运动鞋搭载叠层 Air Max 缓震配置，焕新演绎人气版型，打造缓震效果的同时增加高度，塑就易于搭配的佳选厚底鞋。多层混合材料，增添纹理效果和层次感，提升造型格调，让你爱不释手。


  • 显示颜色： 山峰白/苍野灰/金属银灰/大学灰
  • 款式： IB0170-101

Nike Air Max 90 LV8 女子运动鞋搭载叠层 Air Max 缓震配置，焕新演绎人气版型，打造缓震效果的同时增加高度，塑就易于搭配的佳选厚底鞋。多层混合材料，增添纹理效果和层次感，提升造型格调，让你爱不释手。

其他细节

  • 合成材质、皮革与织物组合鞋面，塑就分层外观，经久耐穿
  • 叠层的可视 Air Max 缓震配置，打造厚底造型，提供出众缓震性能
  • 橡胶外底融入华夫格底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范。加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 添加金属色元素
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
Air Max 90

90 年代，文化、艺术、音乐、时尚和运动鞋迎来了转折点。在这一风潮中，Air Max 走在了前沿。外露式 Air 缓震配置加码，结合醒目新配色“红外线红”，令首款 Air Max 90 焕发个性风采。作为跑鞋问世的 Air Max 也因此成功出圈，成为不折不扣的街头时尚标杆。

