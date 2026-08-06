 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Max 90 NRG 男子运动鞋 - 闪光色/赭石沙色/淡象牙白/帆白

Nike Air Max 90 NRG

男子运动鞋

¥999

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max 90 NRG 男子运动鞋以隽永造型匠心搭配经典图案，与众不同、舒适非凡、久经考验，正是这款运动鞋的代名词。别致圆点图案鞋面倍显休闲趣致格调，结合经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰等元年款设计细节，彰显经久不衰的隽永风范。


  • 显示颜色： 闪光色/赭石沙色/淡象牙白/帆白
  • 款式： CZ1929-200

Nike Air Max 90 NRG

¥999

斑点设计邂逅运动风范

Nike Air Max 90 NRG 男子运动鞋以隽永造型匠心搭配经典图案，与众不同、舒适非凡、久经考验，正是这款运动鞋的代名词。别致圆点图案鞋面倍显休闲趣致格调，结合经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰等元年款设计细节，彰显经久不衰的隽永风范。

其他细节

  • 后跟部位的 Max Air 缓震配置起初专为优化跑步运动表现而设计，可提供出色缓震性能
  • 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，脚感舒适非凡
  • 缝线覆面、鞋眼的 TPU 元素以及 Nike Air 标志提升了舒适度和耐穿性，铸就你挚爱的 90 年代经典造型

产品细节

  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 闪光色/赭石沙色/淡象牙白/帆白
  • 款式： CZ1929-200

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。