Nike Air Max 90 NRG

¥999

斑点设计邂逅运动风范

Nike Air Max 90 NRG 男子运动鞋以隽永造型匠心搭配经典图案，与众不同、舒适非凡、久经考验，正是这款运动鞋的代名词。别致圆点图案鞋面倍显休闲趣致格调，结合经典华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 装饰等元年款设计细节，彰显经久不衰的隽永风范。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。