Nike Air Max 90 PRM

¥949

非凡舒适，经典传承

舒适非凡、久经考验，Nike Air Max 90 PRM 男子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝制覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现元年款运动鞋的设计风范。皮革、织物及合成材料鞋面，质地柔软，旨在向挚爱球队的主客场球衣致敬。搭载 Max Air 缓震配置，令你在运动时畅享舒适感受

其他细节 鞋舌上采用行李牌设计和全新图案，增添趣味足球风范，将球队在冠军赛中所展现的活力融入你的造型中

后跟中的 Max Air 缓震配置专为优化跑步运动性能而设计，缔造出众缓震性能。

低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受。

华夫格橡胶外底，彰显传统风范，兼具出众抓地力与耐穿性

缝线覆面和 TPU 元素提升了舒适度和耐穿性，造就 90 年代经典造型。

产品细节 泡棉中底，增强弹性缓震效果

橡胶外底

显示颜色： 帆白/黑/橡皮中褐/安全橙

款式： CJ0611-100