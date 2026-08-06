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Nike Air Max 90 PRM
男子运动鞋
¥949
售罄：
此配色当前无货
舒适非凡、久经考验，Nike Air Max 90 PRM 男子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝制覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现元年款运动鞋的设计风范。皮革、织物及合成材料鞋面，质地柔软，旨在向挚爱球队的主客场球衣致敬。搭载 Max Air 缓震配置，令你在运动时畅享舒适感受
- 显示颜色： 帆白/黑/橡皮中褐/安全橙
- 款式： CJ0611-100
Nike Air Max 90 PRM
¥949
非凡舒适，经典传承
舒适非凡、久经考验，Nike Air Max 90 PRM 男子运动鞋沿袭经典华夫格外底、缝制覆面和经典 TPU 装饰，忠实呈现元年款运动鞋的设计风范。皮革、织物及合成材料鞋面，质地柔软，旨在向挚爱球队的主客场球衣致敬。搭载 Max Air 缓震配置，令你在运动时畅享舒适感受
其他细节
- 鞋舌上采用行李牌设计和全新图案，增添趣味足球风范，将球队在冠军赛中所展现的活力融入你的造型中
- 后跟中的 Max Air 缓震配置专为优化跑步运动性能而设计，缔造出众缓震性能。
- 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受。
- 华夫格橡胶外底，彰显传统风范，兼具出众抓地力与耐穿性
- 缝线覆面和 TPU 元素提升了舒适度和耐穿性，造就 90 年代经典造型。
产品细节
- 泡棉中底，增强弹性缓震效果
- 橡胶外底
- 显示颜色： 帆白/黑/橡皮中褐/安全橙
- 款式： CJ0611-100
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类第一次采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 以可视 Air 技术方式出现在后跟部位，让这款球鞋的爱好者能切身感受到 Air 缓震配置的舒适感，并一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合和可靠轻巧的缓震配置，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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