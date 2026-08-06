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Nike Air Max 90 SE (GS)
大童运动童鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 90 SE (GS) 大童运动童鞋为圣诞礼物提供理想之选。鞋款沿袭标志性华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 细节，忠实呈现出元年款跑步鞋的设计，结合柔软衬里鞋舌和鞋口，塑就出众外观。
- 显示颜色： 白色/暗原子青/幸运绿/大学红
- 款式： DC1621-100
Nike Air Max 90 SE (GS)
¥799
圣诞毛衣图案
Nike Air Max 90 SE (GS) 大童运动童鞋为圣诞礼物提供理想之选。鞋款沿袭标志性华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 细节，忠实呈现出元年款跑步鞋的设计，结合柔软衬里鞋舌和鞋口，塑就出众外观。
圣诞风格
节日配色、毛衣图案和鞋垫上的 Nike 雪景球，皆为经典运动鞋注入圣诞气息。
出色性能，舒适体验
后跟中的 Max Air 缓震配置专为优化跑步运动性能而设计，缔造轻盈缓震性能。
百搭风范
低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受。
复古魅力
缝线覆面和 TPU 元素提升了舒适度和耐穿性，造就 90 年代经典造型。
其他细节
- 华夫格橡胶外底，提升抓地力与耐穿性
- 织物鞋面搭配皮革和合成材质覆面，提升轻盈耐穿性能
产品细节
- 泡棉中底
- 显示颜色： 白色/暗原子青/幸运绿/大学红
- 款式： DC1621-100
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 以可视 Air 技术方式出现在后跟部位，让这款球鞋的爱好者能切身感受到 Air 缓震配置的舒适感，并一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合和可靠轻巧的缓震配置，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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