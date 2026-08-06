Nike Air Max 90 SE (GS)

¥799

圣诞毛衣图案

Nike Air Max 90 SE (GS) 大童运动童鞋为圣诞礼物提供理想之选。鞋款沿袭标志性华夫格外底、缝线覆面和经典 TPU 细节，忠实呈现出元年款跑步鞋的设计，结合柔软衬里鞋舌和鞋口，塑就出众外观。

圣诞风格 节日配色、毛衣图案和鞋垫上的 Nike 雪景球，皆为经典运动鞋注入圣诞气息。 出色性能，舒适体验 后跟中的 Max Air 缓震配置专为优化跑步运动性能而设计，缔造轻盈缓震性能。 百搭风范 低帮设计结合加垫鞋口，造型简练利落，带来柔软舒适的穿着感受。 复古魅力 缝线覆面和 TPU 元素提升了舒适度和耐穿性，造就 90 年代经典造型。

其他细节 华夫格橡胶外底，提升抓地力与耐穿性

织物鞋面搭配皮革和合成材质覆面，提升轻盈耐穿性能

产品细节 泡棉中底

显示颜色： 白色/暗原子青/幸运绿/大学红

款式： DC1621-100