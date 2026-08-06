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Nike Air Max 90 Slide
女子拖鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 90 Slide 女子拖鞋旨在向 30 年前在运动鞋圈子里掀起热浪的传奇鞋款致敬。后跟搭载可视 Max Air 缓震配置，汲取丰富传承；匠心元素融入缝线，增添复古风范。泡棉鞋床和柔软固定带衬里，塑就舒适体验和支撑效果。刺绣 Swoosh 设计和优质材料为拖鞋塑就专属独特风范。
- 显示颜色： 白色/玫瑰红/浅烟灰/烟灰
- 款式： CT5241-100
Nike Air Max 90 Slide
¥499
经典 AIR，轻松穿着
Nike Air Max 90 Slide 女子拖鞋旨在向 30 年前在运动鞋圈子里掀起热浪的传奇鞋款致敬。后跟搭载可视 Max Air 缓震配置，汲取丰富传承；匠心元素融入缝线，增添复古风范。泡棉鞋床和柔软固定带衬里，塑就舒适体验和支撑效果。刺绣 Swoosh 设计和优质材料为拖鞋塑就专属独特风范。
经典 DNA
中底和外底设计灵感源自元年款 Air Max 90。
经典舒适
可视 Air 缓震配置包裹在柔软泡棉之中，缔造舒适的足底感受。加垫固定带，舒适贴合。弯曲凹槽设计，令拖鞋随行而动。
醒目品牌标志
鞋面采用 Air Max 90 别致的品牌标志，彰显大胆经典的风范。
产品细节
- 改良华夫格外底融入深切弯曲凹槽设计，提升灵活性
- 显示颜色： 白色/玫瑰红/浅烟灰/烟灰
- 款式： CT5241-100
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 以可视 Air 技术方式出现在后跟部位，让这款球鞋的爱好者能切身感受到 Air 缓震配置的舒适感，并一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合和可靠轻巧的缓震配置，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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