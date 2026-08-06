Nike Air Max 90 Slide

¥499

经典 AIR，轻松穿着

Nike Air Max 90 Slide 女子拖鞋旨在向 30 年前在运动鞋圈子里掀起热浪的传奇鞋款致敬。后跟搭载可视 Max Air 缓震配置，汲取丰富传承；匠心元素融入缝线，增添复古风范。泡棉鞋床和柔软固定带衬里，塑就舒适体验和支撑效果。刺绣 Swoosh 设计和优质材料为拖鞋塑就专属独特风范。

经典 DNA 中底和外底设计灵感源自元年款 Air Max 90。 经典舒适 可视 Air 缓震配置包裹在柔软泡棉之中，缔造舒适的足底感受。加垫固定带，舒适贴合。弯曲凹槽设计，令拖鞋随行而动。 醒目品牌标志 鞋面采用 Air Max 90 别致的品牌标志，彰显大胆经典的风范。

产品细节 改良华夫格外底融入深切弯曲凹槽设计，提升灵活性

显示颜色： 白色/玫瑰红/浅烟灰/烟灰

款式： CT5241-100