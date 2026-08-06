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Nike Air Max 90 Slide 女子拖鞋 - 白色/玫瑰红/浅烟灰/烟灰

Nike Air Max 90 Slide

女子拖鞋

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max 90 Slide 女子拖鞋旨在向 30 年前在运动鞋圈子里掀起热浪的传奇鞋款致敬。后跟搭载可视 Max Air 缓震配置，汲取丰富传承；匠心元素融入缝线，增添复古风范。泡棉鞋床和柔软固定带衬里，塑就舒适体验和支撑效果。刺绣 Swoosh 设计和优质材料为拖鞋塑就专属独特风范。


  • 显示颜色： 白色/玫瑰红/浅烟灰/烟灰
  • 款式： CT5241-100

Nike Air Max 90 Slide

¥499

经典 AIR，轻松穿着

Nike Air Max 90 Slide 女子拖鞋旨在向 30 年前在运动鞋圈子里掀起热浪的传奇鞋款致敬。后跟搭载可视 Max Air 缓震配置，汲取丰富传承；匠心元素融入缝线，增添复古风范。泡棉鞋床和柔软固定带衬里，塑就舒适体验和支撑效果。刺绣 Swoosh 设计和优质材料为拖鞋塑就专属独特风范。

经典 DNA

中底和外底设计灵感源自元年款 Air Max 90。

经典舒适

可视 Air 缓震配置包裹在柔软泡棉之中，缔造舒适的足底感受。加垫固定带，舒适贴合。弯曲凹槽设计，令拖鞋随行而动。

醒目品牌标志

鞋面采用 Air Max 90 别致的品牌标志，彰显大胆经典的风范。

产品细节

  • 改良华夫格外底融入深切弯曲凹槽设计，提升灵活性
  • 显示颜色： 白色/玫瑰红/浅烟灰/烟灰
  • 款式： CT5241-100

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 以可视 Air 技术方式出现在后跟部位，让这款球鞋的爱好者能切身感受到 Air 缓震配置的舒适感，并一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合和可靠轻巧的缓震配置，在运动员和收藏家之间迅速走红。

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