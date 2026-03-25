我们与 LEGO® 集团携手合作，打造这款令人惊叹的 Nike Air Max 95 x LEGO® Collection 幼童运动鞋。“但这看起来像一双普通的 Air Max 95，对吧？”惊喜呈现！那些看似经典波浪形分层的设计，其实是一种错觉。但别担心，鞋底的 Air Max 气垫缓震设计可是实实在在的，为你提供应对多种“玩法”所需的能量回馈——哪怕是构建“世界”的那种。

显示颜色： 黑/暗烟灰/烟灰/金属银

款式： IU1715-002