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Nike Air Max 95 "Big Bubble" 男子运动鞋 - 黑/金叶色/梨绿/白色

Nike Air Max 95 "Big Bubble"

男子运动鞋

¥1,299

Nike Air Max 95 "Big Bubble" 男子运动鞋从人体构造和 90 年代运动美学汲取设计灵感，巧妙融合出众舒适感受与利落风格。侧面波浪形分层设计，可为多种造型带来自然流畅风范，后跟和前足搭配可视缓震配置，塑就性能出众的舒适体验。


  • 显示颜色： 黑/金叶色/梨绿/白色
  • 款式： IR5901-010

Nike Air Max 95 "Big Bubble"

¥1,299

Nike Air Max 95 "Big Bubble" 男子运动鞋从人体构造和 90 年代运动美学汲取设计灵感，巧妙融合出众舒适感受与利落风格。侧面波浪形分层设计，可为多种造型带来自然流畅风范，后跟和前足搭配可视缓震配置，塑就性能出众的舒适体验。

其他细节

  • 合成材质与透气织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • 可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
  • 中底和外底融入弯曲凹槽设计，带来无拘运动体验
  • 鞋款设计灵感源自人体构造：中底对应脊柱，鞋面分层设计代表肌肉，鞋带系统则对应肋骨

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/金叶色/梨绿/白色
  • 款式： IR5901-010

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