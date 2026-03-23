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Nike Air Max 95 "Big Bubble"
男子运动鞋
¥1,299
Nike Air Max 95 "Big Bubble" 男子运动鞋从人体构造和 90 年代运动美学汲取设计灵感，巧妙融合出众舒适感受与利落风格。侧面波浪形分层设计，可为多种造型带来自然流畅风范，后跟和前足搭配可视缓震配置，塑就性能出众的舒适体验。
- 显示颜色： 黑/金叶色/梨绿/白色
- 款式： IR5901-010
Nike Air Max 95 "Big Bubble"
¥1,299
Nike Air Max 95 "Big Bubble" 男子运动鞋从人体构造和 90 年代运动美学汲取设计灵感，巧妙融合出众舒适感受与利落风格。侧面波浪形分层设计，可为多种造型带来自然流畅风范，后跟和前足搭配可视缓震配置，塑就性能出众的舒适体验。
其他细节
- 合成材质与透气织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- 可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
- 中底和外底融入弯曲凹槽设计，带来无拘运动体验
- 鞋款设计灵感源自人体构造：中底对应脊柱，鞋面分层设计代表肌肉，鞋带系统则对应肋骨
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/金叶色/梨绿/白色
- 款式： IR5901-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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