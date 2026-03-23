Nike Air Max 95 "Big Bubble" 男子运动鞋从人体构造和 90 年代运动美学汲取设计灵感，巧妙融合出众舒适感受与利落风格。侧面波浪形分层设计，可为多种造型带来自然流畅风范，后跟和前足搭配可视缓震配置，塑就性能出众的舒适体验。

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