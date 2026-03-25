以标志性的街头风格力挺英格兰队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max 95 Big Bubble "England" 英格兰足球队款男子运动鞋采用别致的波浪形分层设计，搭载可视 Air Max 缓震配置，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。该鞋款采用英格兰队的队服配色，并饰有标志性的英格兰足球队队徽，向“三狮军团”致敬。

显示颜色： 白色/金属银/黑曜石色/速度红

款式： IQ0176-100