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Nike Air Max 95 Big Bubble "England"
英格兰足球队款男子运动鞋
¥1,199
以标志性的街头风格力挺英格兰队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max 95 Big Bubble "England" 英格兰足球队款男子运动鞋采用别致的波浪形分层设计，搭载可视 Air Max 缓震配置，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。该鞋款采用英格兰队的队服配色，并饰有标志性的英格兰足球队队徽，向“三狮军团”致敬。
- 显示颜色： 白色/金属银/黑曜石色/速度红
- 款式： IQ0176-100
Nike Air Max 95 Big Bubble "England"
¥1,199
以标志性的街头风格力挺英格兰队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max 95 Big Bubble "England" 英格兰足球队款男子运动鞋采用别致的波浪形分层设计，搭载可视 Air Max 缓震配置，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。该鞋款采用英格兰队的队服配色，并饰有标志性的英格兰足球队队徽，向“三狮军团”致敬。
其他细节
- 鞋款设计灵感源自人体构造：中底对应脊柱，鞋面分层设计代表肌肉，系带系统则对应肋骨
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- 可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
- 中底和外底融入弯曲凹槽设计，带来无拘运动体验
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/金属银/黑曜石色/速度红
- 款式： IQ0176-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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