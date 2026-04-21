 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Max 95 "Big Bubble" LTR SE 大童运动鞋 - 黑曜石色/挑战红/白色/金属色

Nike Air Max 95 "Big Bubble" LTR SE

大童运动鞋

¥999

Air Max 95 从不随波逐流。Nike Air Max 95 "Big Bubble" LTR SE 大童运动鞋从人体构造中汲取灵感，鞋面采用波浪形分层设计，肖似肌肉；塑型泡棉中底则对应脊柱。此外，足底可视 Air Max 气垫带来回弹舒适感受，让你在运动中尽显时尚风范。


  • 显示颜色： 黑曜石色/挑战红/白色/金属色
  • 款式： II7190-400

Nike Air Max 95 "Big Bubble" LTR SE

¥999

Air Max 95 从不随波逐流。Nike Air Max 95 "Big Bubble" LTR SE 大童运动鞋从人体构造中汲取灵感，鞋面采用波浪形分层设计，肖似肌肉；塑型泡棉中底则对应脊柱。此外，足底可视 Air Max 气垫带来回弹舒适感受，让你在运动中尽显时尚风范。

其他细节

  • 鞋面采用织物与合成材质搭配透气网眼布细节，塑就层次感外观，同时经久耐穿
  • 可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 圆形鞋带
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 黑曜石色/挑战红/白色/金属色
  • 款式： II7190-400

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。