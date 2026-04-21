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Nike Air Max 95 "Big Bubble" LTR SE
大童运动鞋
¥999
Air Max 95 从不随波逐流。Nike Air Max 95 "Big Bubble" LTR SE 大童运动鞋从人体构造中汲取灵感，鞋面采用波浪形分层设计，肖似肌肉；塑型泡棉中底则对应脊柱。此外，足底可视 Air Max 气垫带来回弹舒适感受，让你在运动中尽显时尚风范。
- 显示颜色： 黑曜石色/挑战红/白色/金属色
- 款式： II7190-400
Nike Air Max 95 "Big Bubble" LTR SE
¥999
Air Max 95 从不随波逐流。Nike Air Max 95 "Big Bubble" LTR SE 大童运动鞋从人体构造中汲取灵感，鞋面采用波浪形分层设计，肖似肌肉；塑型泡棉中底则对应脊柱。此外，足底可视 Air Max 气垫带来回弹舒适感受，让你在运动中尽显时尚风范。
其他细节
- 鞋面采用织物与合成材质搭配透气网眼布细节，塑就层次感外观，同时经久耐穿
- 可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就非凡抓地力
产品细节
- 圆形鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 黑曜石色/挑战红/白色/金属色
- 款式： II7190-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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