元年款 Air Max 95 从人体构造和 90 年代运动美学中汲取灵感，打造出别致的波浪形分层设计。此款 Nike Air Max 95 Big Bubble SE 男子运动鞋将混合材料与可视 Air Max 缓震配置巧妙结合，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。

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