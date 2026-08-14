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Nike Air Max 95 Big Bubble Tech 男子运动鞋 - 中灰/狼灰/金属银/温和灰绿

Nike Air Max 95 Big Bubble Tech

男子运动鞋

¥1,299
中灰/狼灰/金属银/温和灰绿
铁灰/黑/金属银/梦幻绿
烟灰/白色/黑/足球蓝

Air Max 95 从人体构造中汲取灵感，打造出别致的波浪形分层设计。Nike Air Max 95 Big Bubble Tech 男子运动鞋将混合材料与可视 Air Max 缓震配置巧妙结合，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 中灰/狼灰/金属银/温和灰绿
  • 款式： IH7853-200

Nike Air Max 95 Big Bubble Tech

¥1,299

Air Max 95 从人体构造中汲取灵感，打造出别致的波浪形分层设计。Nike Air Max 95 Big Bubble Tech 男子运动鞋将混合材料与可视 Air Max 缓震配置巧妙结合，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。

其他细节

  • 鞋款设计灵感源自人体构造：中底对应脊柱，鞋面仿分层设计代表肌肉，系带系统对应肋骨
  • 合成材质与织物组合鞋面，塑就层次感外观，经久耐穿
  • 可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
  • 中底和外底融入弯曲凹槽设计，带来无拘运动体验

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 中灰/狼灰/金属银/温和灰绿
  • 款式： IH7853-200

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