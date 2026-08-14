第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Max 95 Big Bubble Tech
男子运动鞋
¥1,299
Air Max 95 从人体构造中汲取灵感，打造出别致的波浪形分层设计。Nike Air Max 95 Big Bubble Tech 男子运动鞋将混合材料与可视 Air Max 缓震配置巧妙结合，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 中灰/狼灰/金属银/温和灰绿
- 款式： IH7853-200
Nike Air Max 95 Big Bubble Tech
¥1,299
Air Max 95 从人体构造中汲取灵感，打造出别致的波浪形分层设计。Nike Air Max 95 Big Bubble Tech 男子运动鞋将混合材料与可视 Air Max 缓震配置巧妙结合，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。
其他细节
- 鞋款设计灵感源自人体构造：中底对应脊柱，鞋面仿分层设计代表肌肉，系带系统对应肋骨
- 合成材质与织物组合鞋面，塑就层次感外观，经久耐穿
- 可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
- 中底和外底融入弯曲凹槽设计，带来无拘运动体验
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 中灰/狼灰/金属银/温和灰绿
- 款式： IH7853-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。