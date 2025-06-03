Nike Air Max 95 By You
专属定制男子运动鞋
¥1,249
Nike Air Max 95 By You 专属定制女子运动鞋以全新方式焕新升级，旨在颂扬工装风格的多元魅力。 精致斜纹面料和皮革等实用材料，结实耐穿，向秀场风格致敬。 撞色缝线和渐变层设计等优质低调细节，为这款经典人气单品增添层次感。
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： DM1182-991
Nike Air Max 95 By You
¥1,249
工装风格，持续创新
Nike Air Max 95 By You 专属定制女子运动鞋以全新方式焕新升级，旨在颂扬工装风格的多元魅力。 精致斜纹面料和皮革等实用材料，结实耐穿，向秀场风格致敬。 撞色缝线和渐变层设计等优质低调细节，为这款经典人气单品增添层次感。
工装风强势回归
这款工装风单品的设计灵感源自 00 年代风格，采用耐穿材料，比如略带光泽感的精致斜纹面料，或彰显经典叠搭风格的经典皮革。
低调外观，出色演绎
仔细观察，你会发现这款运动鞋在同色调和多色混搭上的设计巧思。 可选撞色缝线设计，方便新手和专业设计师尽情挥洒个性。
个性鲜明，彰显荣耀
可在每只鞋的后跟处添加至多 3 个字符的个人信息，或保留原有的“Air”标志。
其他细节
- AM95 的设计灵感源自人体构造，以及人体结构和功能的精妙融合
- 可视化 Nike Air 缓震配置最初专为优化跑步运动表现而打造，可缔造全天舒适体验
- 元年款系带系统以创新手法演绎传统鞋带，令鞋款易于穿脱，同时可供打造个性化贴合感
- 泡绵中底融入弯曲凹槽设计，营造舒适脚感，令你畅动无拘
产品细节
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： DM1182-991
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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