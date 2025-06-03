Nike Air Max 95 By You

¥1,249

工装风格，持续创新

Nike Air Max 95 By You 专属定制女子运动鞋以全新方式焕新升级，旨在颂扬工装风格的多元魅力。 精致斜纹面料和皮革等实用材料，结实耐穿，向秀场风格致敬。 撞色缝线和渐变层设计等优质低调细节，为这款经典人气单品增添层次感。

工装风强势回归

这款工装风单品的设计灵感源自 00 年代风格，采用耐穿材料，比如略带光泽感的精致斜纹面料，或彰显经典叠搭风格的经典皮革。

低调外观，出色演绎

仔细观察，你会发现这款运动鞋在同色调和多色混搭上的设计巧思。 可选撞色缝线设计，方便新手和专业设计师尽情挥洒个性。

个性鲜明，彰显荣耀

可在每只鞋的后跟处添加至多 3 个字符的个人信息，或保留原有的“Air”标志。