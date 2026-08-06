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Nike Air Max 95 SE 女子运动鞋 - 白色/黑/灰黑/白色

Nike Air Max 95 SE

女子运动鞋

¥1,199

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max 95 SE 女子运动鞋采用优质材料打造，巧妙融合出众舒适感受与醒目风格。采用纹理丰富的毛毡、网眼布和合成革，以新颖结构演绎经典跑步鞋风格。恰到好处的厚实设计、柔软 Air 缓震配置和 Nike Grind 橡胶外底，彰显引领潮流的个性风范。


  • 显示颜色： 白色/黑/灰黑/白色
  • 款式： CV8830-100

Nike Air Max 95 SE

¥1,199

跑步精神邂逅人体基因

Nike Air Max 95 SE 女子运动鞋采用优质材料打造，巧妙融合出众舒适感受与醒目风格。采用纹理丰富的毛毡、网眼布和合成革，以新颖结构演绎经典跑步鞋风格。恰到好处的厚实设计、柔软 Air 缓震配置和 Nike Grind 橡胶外底，彰显引领潮流的个性风范。

Nike Air 缓震

可视化 Nike Air 缓震配置起初专为高性能跑步运动而打造，可缔造舒适体验。

90 年代风格

鞋面沿袭元年款的线条设计，其丰富纹理和分层材料的灵感则源自人体构造——中底对应脊椎，分层拼接代表肌肉，鞋带为鞋子的肋骨。

其他细节

  • 创新系带系统令鞋款易于穿脱，造就个性化贴合感
  • 泡绵中底融入弯曲凹槽设计，营造舒适脚感，让运动自由无拘
  • 橡胶外底，增强抓地力与耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 白色/黑/灰黑/白色
  • 款式： CV8830-100

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

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