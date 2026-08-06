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Nike Air Max 95 SE
女子运动鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 95 SE 女子运动鞋采用优质材料打造，巧妙融合出众舒适感受与醒目风格。采用纹理丰富的毛毡、网眼布和合成革，以新颖结构演绎经典跑步鞋风格。恰到好处的厚实设计、柔软 Air 缓震配置和 Nike Grind 橡胶外底，彰显引领潮流的个性风范。
- 显示颜色： 白色/黑/灰黑/白色
- 款式： CV8830-100
Nike Air Max 95 SE
¥1,199
跑步精神邂逅人体基因
Nike Air Max 95 SE 女子运动鞋采用优质材料打造，巧妙融合出众舒适感受与醒目风格。采用纹理丰富的毛毡、网眼布和合成革，以新颖结构演绎经典跑步鞋风格。恰到好处的厚实设计、柔软 Air 缓震配置和 Nike Grind 橡胶外底，彰显引领潮流的个性风范。
Nike Air 缓震
可视化 Nike Air 缓震配置起初专为高性能跑步运动而打造，可缔造舒适体验。
90 年代风格
鞋面沿袭元年款的线条设计，其丰富纹理和分层材料的灵感则源自人体构造——中底对应脊椎，分层拼接代表肌肉，鞋带为鞋子的肋骨。
其他细节
- 创新系带系统令鞋款易于穿脱，造就个性化贴合感
- 泡绵中底融入弯曲凹槽设计，营造舒适脚感，让运动自由无拘
- 橡胶外底，增强抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 白色/黑/灰黑/白色
- 款式： CV8830-100
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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