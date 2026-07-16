 
第 1 张图片，共 12 张图片
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection 大童运动鞋 - 烟灰/黑/大学金/金属银

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

大童运动鞋

¥1,099
烟灰/黑/大学金/金属银
幸运绿/黑/冲击绿/金属银
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Air Max 95 是 90 年代后期的经典鞋款，兼具传奇风格与 Air Max 缓震配置带来的回弹脚感。我们在 Nike Air Max 95 x LEGO® Collection 大童运动鞋上饰以由 LEGO® 积木构建而成的醒目印花，为其注入了玩趣十足的气息。向后一蹬，尽显外底的缤纷渐变色彩。


  • 显示颜色： 烟灰/黑/大学金/金属银
  • 款式： IO4799-001

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

¥1,099

Air Max 95 是 90 年代后期的经典鞋款，兼具传奇风格与 Air Max 缓震配置带来的回弹脚感。我们在 Nike Air Max 95 x LEGO® Collection 大童运动鞋上饰以由 LEGO® 积木构建而成的醒目印花，为其注入了玩趣十足的气息。向后一蹬，尽显外底的缤纷渐变色彩。

Nike x LEGO Collection

该系列由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助你随心打造个性穿搭，尽情玩耍。

彰显出色风采

这款 Air Max 95 运动鞋凭实力成为经典之作，鞋面采用醒目印花点缀，缔造出众风范。

舒适脚感

可视 Air Max 缓震配置，铸就轻盈缓震性能。

其他细节

橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 圆形鞋带
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 烟灰/黑/大学金/金属银
  • 款式： IO4799-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。