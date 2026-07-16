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Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
幼童运动鞋
¥899
Air Max 95 是 90 年代后期的经典鞋款，兼具传奇风格与 Air Max 缓震配置带来的回弹脚感。我们在 Nike Air Max 95 x LEGO® Collection 幼童运动鞋上饰以由 LEGO® 积木构建而成的醒目印花，为其注入了十足的活力。向后一蹬，尽显外底的缤纷渐变色彩。
- 显示颜色： 幸运绿/黑/冲击绿/金属银
- 款式： IO4800-300
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
¥899
Air Max 95 是 90 年代后期的经典鞋款，兼具传奇风格与 Air Max 缓震配置带来的回弹脚感。我们在 Nike Air Max 95 x LEGO® Collection 幼童运动鞋上饰以由 LEGO® 积木构建而成的醒目印花，为其注入了十足的活力。向后一蹬，尽显外底的缤纷渐变色彩。
Nike x LEGO Collection
该系列由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助孩子随心打造个性穿搭，尽情玩耍。
彰显出色风采
这款 Air Max 95 运动鞋凭实力成为经典之作，鞋面采用醒目印花点缀，缔造出众风范。
舒适脚感
可视 Air Max 缓震配置，铸就轻盈缓震性能。
其他细节
橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就非凡抓地力
产品细节
- 圆形鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 幸运绿/黑/冲击绿/金属银
- 款式： IO4800-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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