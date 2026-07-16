Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

¥899

Air Max 95 是 90 年代后期的经典鞋款，兼具传奇风格与 Air Max 缓震配置带来的回弹脚感。我们在 Nike Air Max 95 x LEGO® Collection 幼童运动鞋上饰以由 LEGO® 积木构建而成的醒目印花，为其注入了十足的活力。向后一蹬，尽显外底的缤纷渐变色彩。

Nike x LEGO Collection 该系列由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助孩子随心打造个性穿搭，尽情玩耍。 彰显出色风采 这款 Air Max 95 运动鞋凭实力成为经典之作，鞋面采用醒目印花点缀，缔造出众风范。 舒适脚感 可视 Air Max 缓震配置，铸就轻盈缓震性能。

其他细节 橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就非凡抓地力