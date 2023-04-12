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      Nike Air Max 97

      女子运动鞋

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      Nike Air Max 97 女子运动鞋沿袭从开始便奠定其经典运动鞋地位的出众设计细节：水纹形线条、反光滚边和全掌型 Max Air 缓震配置。

      • 显示颜色： 浅橄榄绿灰色/灰橄榄绿色/黑
      • 款式： CI7388-301

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