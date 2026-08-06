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Nike Air Max 97
女子运动鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 97 女子运动鞋沿袭从开始便奠定其经典运动鞋地位的出众设计细节：水纹形线条、反光滚边和全掌型 Max Air 缓震配置。
- 显示颜色： 浅橄榄绿/灰橄榄绿色/黑
- 款式： CI7388-301
Nike Air Max 97
¥1,199
利落舒适，经典风范
Nike Air Max 97 女子运动鞋沿袭从开始便奠定其经典运动鞋地位的出众设计细节：水纹形线条、反光滚边和全掌型 Max Air 缓震配置。
其他细节
- 全掌型 Max Air 气垫，轻盈缓震
- 创新系带系统，造就专属贴合表现
- 橡胶外底融入改良版华夫格纹路，铸就强劲抓地力和耐穿性
- 低帮鞋口设计，赋予脚踝出众舒适感
产品细节
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 浅橄榄绿/灰橄榄绿色/黑
- 款式： CI7388-301
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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