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Nike Air Max 97 女子运动鞋 - 浅橄榄绿/灰橄榄绿色/黑

Nike Air Max 97

女子运动鞋

¥1,199

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Nike Air Max 97 女子运动鞋沿袭从开始便奠定其经典运动鞋地位的出众设计细节：水纹形线条、反光滚边和全掌型 Max Air 缓震配置。


  • 显示颜色： 浅橄榄绿/灰橄榄绿色/黑
  • 款式： CI7388-301

Nike Air Max 97

¥1,199

利落舒适，经典风范

Nike Air Max 97 女子运动鞋沿袭从开始便奠定其经典运动鞋地位的出众设计细节：水纹形线条、反光滚边和全掌型 Max Air 缓震配置。

其他细节

  • 全掌型 Max Air 气垫，轻盈缓震
  • 创新系带系统，造就专属贴合表现
  • 橡胶外底融入改良版华夫格纹路，铸就强劲抓地力和耐穿性
  • 低帮鞋口设计，赋予脚踝出众舒适感

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 浅橄榄绿/灰橄榄绿色/黑
  • 款式： CI7388-301

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