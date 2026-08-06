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Nike Air Max 97
男子运动鞋
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Air Max 97 男子运动鞋，让时尚度全速飙升。鞋款采用纹理丰富的皮革、大地中性色调和波纹形设计线条，彰显浑然天成的户外之美。全掌型 Max Air 缓震配置助你舒适迈步，尽情探险。
- 显示颜色： 圣绿/化石灰/黑/金属色
- 款式： FB8970-372
Nike Air Max 97
¥1,299
穿上 Nike Air Max 97 男子运动鞋，让时尚度全速飙升。鞋款采用纹理丰富的皮革、大地中性色调和波纹形设计线条，彰显浑然天成的户外之美。全掌型 Max Air 缓震配置助你舒适迈步，尽情探险。
其他细节
- 鞋面采用天然皮革、合成材质与织物材料，沿袭元年款的流畅外观，同时提升舒适感和耐穿性
- 全掌型 Max Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而设计，将非凡舒适度和运动风格巧妙融合
- 隐藏式系带系统，打造简洁利落外观
- 泡绵中底，增强柔软缓震效果
- 橡胶外底，增强抓地力与耐穿性
产品细节
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 圣绿/化石灰/黑/金属色
- 款式： FB8970-372
Air Max 97
相传 Air Max 97 的设计灵感源自东京风驰电掣般的运输系统。名为“silver bullet”的 Air Max 97 凭借其创新全掌型 Air 缓震配置和利落反光设计，塑就引领未来的经典鞋款。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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