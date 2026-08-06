穿上 Nike Air Max 97 男子运动鞋，让时尚度全速飙升。鞋款采用纹理丰富的皮革、大地中性色调和波纹形设计线条，彰显浑然天成的户外之美。全掌型 Max Air 缓震配置助你舒适迈步，尽情探险。

相传 Air Max 97 的设计灵感源自东京风驰电掣般的运输系统。名为“silver bullet”的 Air Max 97 凭借其创新全掌型 Air 缓震配置和利落反光设计，塑就引领未来的经典鞋款。

穿上 Nike Air Max 97 男子运动鞋，让时尚度全速飙升。鞋款采用纹理丰富的皮革、大地中性色调和波纹形设计线条，彰显浑然天成的户外之美。全掌型 Max Air 缓震配置助你舒适迈步，尽情探险。

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