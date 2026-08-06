Nike Air Max 97 LX

¥1,249

下一站经典，传世风范

舒适非凡，自在疾行。Nike Air Max 97 LX 女子运动鞋设计灵感源自日本高速火车，让时尚感全速飙升。采用鞋面编织设计焕新演绎出众结构，裸足穿袜两相宜。两侧装饰性透气设计，为经典鞋款带来新颖魅力。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。