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Nike Air Max 97 LX
女子运动鞋
¥1,249
售罄：
此配色当前无货
舒适非凡，自在疾行。Nike Air Max 97 LX 女子运动鞋设计灵感源自日本高速火车，让时尚感全速飙升。采用鞋面编织设计焕新演绎出众结构，裸足穿袜两相宜。两侧装饰性透气设计，为经典鞋款带来新颖魅力。
- 显示颜色： 化石灰/白色/橡皮黄/化石灰
- 款式： DC4144-200
Nike Air Max 97 LX
¥1,249
下一站经典，传世风范
舒适非凡，自在疾行。Nike Air Max 97 LX 女子运动鞋设计灵感源自日本高速火车，让时尚感全速飙升。采用鞋面编织设计焕新演绎出众结构，裸足穿袜两相宜。两侧装饰性透气设计，为经典鞋款带来新颖魅力。
其他细节
- 合成材质和织物组合鞋面，沿袭经典鞋款的流畅外观，同时提升透气性和舒适度
- 裸足或穿袜皆宜；两侧装饰性透气设计提升透气性，尽显潮袜魅力
- 全掌型 Max Air 缓震配置起初专为提高跑步表现打造，缔造舒适非凡的穿着体验
- 泡绵中底富有弹力，非凡舒适
产品细节
- 橡胶外底
- 泡绵鞋垫
- 织带系带系统
- 提拉设计
- 显示颜色： 化石灰/白色/橡皮黄/化石灰
- 款式： DC4144-200
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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