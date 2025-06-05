Nike Air Max 97 By You
专属定制女子运动鞋
¥1,349
AM97 是其时代的潮流先锋，如今你也可以通过 Nike Air Max 97 By You 专属定制女子运动鞋打造非凡型格。 从鞋面材料到中底和 Nike Air 缓震配置的配色，可定制鞋款各个部位，搭配防滑鞋带，稳固贴合。 然后你可以随心选择纯色、彩色或半透明外底。 另有升级鞋垫的选项，为足底提供出众缓震性能。 多层面设计，彰显非凡魅力。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： FZ0815-900
Nike Air Max 97 By You
¥1,349
AM97 是其时代的潮流先锋，如今你也可以通过 Nike Air Max 97 By You 专属定制女子运动鞋打造非凡型格。 从鞋面材料到中底和 Nike Air 缓震配置的配色，可定制鞋款各个部位，搭配防滑鞋带，稳固贴合。 然后你可以随心选择纯色、彩色或半透明外底。 另有升级鞋垫的选项，为足底提供出众缓震性能。 多层面设计，彰显非凡魅力。
基本材料
元年款材料、帆布或混搭皆可，打造纹理层次感。
玩转缤纷色彩
从 12 种配色中挑选心仪配色，打造专属经典或趣味外观。
彰显个性
挡泥罩可添加至多 8 个刺绣字符，或选择迷你耐克勾标志。
其他细节
- 全掌型 Nike Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而设计，将非凡舒适度和运动风格巧妙融合
- 隐藏式鞋带孔眼，塑就简洁利落外观
- 泡绵中底，柔软缓震
- 橡胶外底，增强抓地力与耐穿性
产品细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息，增添个性风采。 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： FZ0815-900
Air Max 97
Air Max 97 的起源早已成为一个都市传说。 现在揭晓官方版本。Air Max 97 的灵感源自引发涟漪波纹的水滴，而非高速子弹列车。 Air Max 97 的影响力毋庸置疑。 它是我们对未来的畅想， 也是其他经典运动鞋的灵感来源。 与前代其他运动鞋不同，Air Max 97 首次采用全掌型 Air 缓震系统和创新隐藏式系带系统，在运动鞋行业掀起了一场革命。 Air Max 97 起初专为提升跑步表现设计，问世后迅速被米兰等高街时尚圣地视为街头潮流单品，同时深受创意人士和艺术家的喜爱，铸就了 Air Max 97 在运动鞋史上的传奇地位。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。