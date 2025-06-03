Nike Air Max 97 By You

¥1,349

AM97 是其时代的潮流先锋，如今你也可以通过 Nike Air Max 97 By You 专属定制男子运动鞋打造非凡型格。 从鞋面材料到中底和 Nike Air 缓震配置的配色，可定制鞋款各个部位，搭配防滑鞋带，稳固贴合。 然后你可以随心选择纯色、彩色或半透明外底。 还可升级鞋垫，为足底提供出众缓震性能。 多层面设计，彰显非凡魅力。

基本材料 元年款材料、帆布或混搭皆可，打造纹理层次感。 玩转缤纷色彩 从 12 种配色中挑选心仪配色，打造专属经典或趣味外观。 彰显个性 挡泥罩可添加至多 8 个刺绣字符，或选择迷你耐克勾标志。

其他细节 全掌型 Nike Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而设计，将非凡舒适度和运动风格巧妙融合

隐藏式鞋带孔眼，塑就简洁利落外观

泡绵中底，柔软缓震

橡胶外底，增强抓地力与耐穿性

产品细节 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。

名字首字母、 昵称、 或其他个人信息，增添个性风采。 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。

在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

显示颜色： 多色/多色/多色

款式： FN6743-900