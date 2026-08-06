第 1 张图片，共 12 张图片
Nike Air Max 97 G
男/女高尔夫球鞋
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 97 G 高尔夫球鞋搭载革命性全掌型 Max Air 缓震配置，震撼跑步界。Nike Air Max 97 G 高尔夫球鞋采用原创设计，加入专为球场打造的抓地力十足的外底。
- 显示颜色： 金属银/白色/黑/大学红
- 款式： CI7538-001
Nike Air Max 97 G
¥1,499
经典外观
Nike Air Max 97 G 高尔夫球鞋搭载革命性全掌型 Max Air 缓震配置，震撼跑步界。Nike Air Max 97 G 高尔夫球鞋采用原创设计，加入专为球场打造的抓地力十足的外底。
原创风格
波纹线条设计准确复刻原版 Nike Air Max 97。
柔软舒适
泡棉中底和全掌型 Max Air 缓震配置，提供出众缓震迈步体验。
多方位抓地性能
一体式抓地底纹提供出众抓地力，可驾驭多种环境
产品细节
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 金属银/白色/黑/大学红
- 款式： CI7538-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。