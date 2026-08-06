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Nike Air Max 97 G 男/女高尔夫球鞋 - 金属银/白色/黑/大学红

Nike Air Max 97 G

男/女高尔夫球鞋

¥1,499

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Nike Air Max 97 G 高尔夫球鞋搭载革命性全掌型 Max Air 缓震配置，震撼跑步界。Nike Air Max 97 G 高尔夫球鞋采用原创设计，加入专为球场打造的抓地力十足的外底。


  • 显示颜色： 金属银/白色/黑/大学红
  • 款式： CI7538-001

Nike Air Max 97 G

¥1,499

经典外观

Nike Air Max 97 G 高尔夫球鞋搭载革命性全掌型 Max Air 缓震配置，震撼跑步界。Nike Air Max 97 G 高尔夫球鞋采用原创设计，加入专为球场打造的抓地力十足的外底。

原创风格

波纹线条设计准确复刻原版 Nike Air Max 97。

柔软舒适

泡棉中底和全掌型 Max Air 缓震配置，提供出众缓震迈步体验。

多方位抓地性能

一体式抓地底纹提供出众抓地力，可驾驭多种环境

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 金属银/白色/黑/大学红
  • 款式： CI7538-001

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