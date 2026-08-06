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Nike Air Max 97 QS 男子运动鞋 - 黑/白色/金属色

Nike Air Max 97 QS

男子运动鞋

¥1,199

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Nike Air Max 97 QS 男子运动鞋搭载革命性全掌型 Nike Air 缓震配置，震撼跑步界。Nike Air Max 97 QS 男子运动鞋采用醒目新颖配色，搭配闪耀金色，焕新演绎元年设计。


  • 显示颜色： 黑/白色/金属色
  • 款式： CI3708-001

Nike Air Max 97 QS

¥1,199

革新设计，疾速外观

Nike Air Max 97 QS 男子运动鞋搭载革命性全掌型 Nike Air 缓震配置，震撼跑步界。Nike Air Max 97 QS 男子运动鞋采用醒目新颖配色，搭配闪耀金色，焕新演绎元年设计。

其他细节

  • Max Air 缓震配置和柔软泡棉衬垫，塑就出众迈步体验
  • 网眼布和合成材质组合设计，呈现元年款流畅外观
  • 金色配色革新标志，塑就优质外观

产品细节

  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面
  • 显示颜色： 黑/白色/金属色
  • 款式： CI3708-001

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