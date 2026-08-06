第 1 张图片，共 13 张图片
Nike Air Max 97 QS
男子运动鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max 97 QS 男子运动鞋搭载革命性全掌型 Nike Air 缓震配置，震撼跑步界。Nike Air Max 97 QS 男子运动鞋采用醒目新颖配色，搭配闪耀金色，焕新演绎元年设计。
- 显示颜色： 黑/白色/金属色
- 款式： CI3708-001
Nike Air Max 97 QS
¥1,199
革新设计，疾速外观
Nike Air Max 97 QS 男子运动鞋搭载革命性全掌型 Nike Air 缓震配置，震撼跑步界。Nike Air Max 97 QS 男子运动鞋采用醒目新颖配色，搭配闪耀金色，焕新演绎元年设计。
其他细节
- Max Air 缓震配置和柔软泡棉衬垫，塑就出众迈步体验
- 网眼布和合成材质组合设计，呈现元年款流畅外观
- 金色配色革新标志，塑就优质外观
产品细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面
- 显示颜色： 黑/白色/金属色
- 款式： CI3708-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。